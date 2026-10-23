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ELEIÇÕES 2026 Flávio Bolsonaro diz que não vai privatizar Petrobras, Caixa e BB: "fake news" Flávio também disse que Lula 'virou as costas' para a Região Sul

O senador Flávio Bolsonaro (PL) disse que não vai privatizar a Caixa, o Banco do Brasil e a Petrobras, além de reajustar aposentadorias conforme o salário mínimo. A declaração foi feita durante o debate da TV Globo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Com certeza, vou reajustar sim. Eu não vou privatizar Caixa, Banco do Brasil e Petrobras. São essas fake news que ele está falando", declarou.

Flávio também disse que Lula ‘virou as costas’ para a Região Sul. Ele prometeu atuar para amenizar a dívida do Rio Grande do Sul e comprar bombas d'água para reconstruir o Estado. O senador também disse que vai investir em rodovias de Santa Catarina.

O debate desta sexta-feira é considerado pelas campanhas como crucial para definir o próximo presidente daqui a quatro anos. Isso ocorre porque tanto Lula quanto Flávio estão em empate técnico. Por isso, as duas campanhas prepararam os presidenciáveis para atrair o máximo de eleitores indecisos nesta reta final.



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