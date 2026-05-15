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vorcaro Flávio Bolsonaro diz que pediu à produtora de filme a prestação de contas Segundo ele, o filme foi orçado em US$ 24 milhões, mas apenas metade do valor foi depositado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, disse nesta sexta-feira (15) ter pedido uma prestação de contas à produtora e ao fundo que recebeu recursos do banqueiro Daniel Vorcaro, sobre os valores recebidos para a realização do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Flávio reafirmou que o dinheiro foi 100% passado para a produção.

"Acho muito importante, foi isso que eu pedi agora para a equipe que está nos Estados Unidos, para que houvesse uma prestação de contas por parte da produtora, que é quem executava esse contrato", declarou o pré-candidato, em entrevista à CNN Brasil

Segundo ele, o filme foi orçado em US$ 24 milhões, mas apenas metade do valor foi depositado. "Havia um orçamento de US$ 24 milhões. O que foi depositado efetivamente foi algo um pouquinho acima de US$ 12 milhões, e uma outra quantia, que eu não sei se precisar ou valor, foi investida por outros investidores privados", continuou.

Flávio Bolsonaro repetiu que o projeto é realizado por meio de um contrato nos Estados Unidos e seria administrado por um fundo privado, com mecanismos de compliance.

Ele sustentou que não há participação de recursos públicos no projeto e reforçou que o filme seguirá adiante. "A gente não fez nada de ilegal, o filme vai acontecer", disse.

Citando o nome de Deus, o senador voltou a usar o episódio para direcionar críticas ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT): "Eu estou com Deus, então a derrota para Lula é certa."

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