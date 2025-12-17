A- A+

ELEIÇÕES 2026 Flávio Bolsonaro diz que pesquisas mostram rápido crescimento e que candidatura é irreversível Segundo o levantamento da Genial/Quaest, Flávio tem vantagem eleitoral sobre todos os outros presidenciáveis de direita no primeiro turno da eleição de 2026

O pré-candidato à Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta terça-feira, 16, que as pesquisas eleitorais mostram um "crescimento rápido" de sua candidatura. Ao ser questionado sobre a mais recente pesquisa Quaest, divulgada nesta terça-feira, 15, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro salientou a "tendência de crescimento".

"O mais importante nessas pesquisas quantitativas não é exatamente o número que aparece agora, mas a tendência: se está em crescimento ou em queda. Faltam dez meses para a eleição e muita coisa ainda vai acontecer até lá", disse Flávio.

"Elas mostram um crescimento rápido, o que bate com o que eu tenho percebido nas redes sociais e também nesses programas dos quais eu participo."

Segundo o levantamento da Genial/Quaest, Flávio tem vantagem eleitoral sobre todos os outros presidenciáveis de direita no primeiro turno da eleição de 2026, mas está atrás do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No segundo turno, Flávio está 10 pontos porcentuais atrás de Lula, diferença igual à dos governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e Ratinho Jr. (PSD), do Paraná, em relação ao petista.

Já o desempenho de Tarcísio contra Lula piorou. No levantamento realizado em novembro, o presidente tinha cinco pontos de vantagem sobre o governador. A diferença dobrou em um mês.

O senador avaliou que parte do eleitorado o vê como uma versão "mais equilibrada" e centrada do pai, percepção que, segundo ele, corresponde ao seu perfil pessoal. Ele afirmou ainda que sempre houve, inclusive entre os próprios bolsonaristas, a cobrança por uma postura mais moderada e menos conflitiva, mesmo ao sustentar que o governo de Bolsonaro teve desempenho positivo

Flávio disse também que sua candidatura é "irreversível" e que a declaração inicial de que ela teria um "preço" foi feita de forma deliberada para "causar impacto". De acordo com o senador, a repercussão acabou gerando especulações e interpretações negativas. Ele reiterou que o suposto preço é a liberdade do pai, preso na Polícia Federal (PF), e a possibilidade do ex-presidente disputar as eleições de 2026.



