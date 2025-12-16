Flávio Bolsonaro diz que só abre mão de candidatura à Presidência para o pai
Atual senador afirma que ainda espera o apoio do centrão, mesmo que em "um segundo momento"
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) negou nesta terça-feira, 16, a possibilidade de abrir mão de sua candidatura à Presidência da República para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O senador reafirmou que só deixaria o posto para seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso e inelegível.
"O meu nome está colocado. A indicação do presidente Bolsonaro é Flávio Bolsonaro. Eu só abro mão se for para Jair Messias Bolsonaro e, para isso, ele tem que estar livre e nas urnas, e não é o cenário que a gente está vendo", declarou Flávio a jornalistas, após visitar seu pai na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.
Flávio voltou a comentar sobre a resistência a seu nome de partidos de centro, como PSD e Republicanos, e afirmou que quer um apoio nem que seja em "um segundo momento". "O que eu tenho feito nos últimos dias é mostrar que eles estão errados. E pode ter certeza que muito em breve, até as pesquisas ligadas ao PT mostrarão um grande crescimento do nome Flávio Bolsonaro", falou
Leia também
• Em visita a Bolsonaro na PF, Flávio diz que pai aceitou dosimetria restrita a réus do 8/1
• 'Não sei se é bom ter Trump colado com minha imagem', diz Flávio Bolsonaro
• Flávio Bolsonaro diz que Tarcísio estava 'completamente desconfortável' enquanto aplaudia Moraes
"Óbvio que eu quero os partidos junto comigo já no primeiro momento, mas, se não for possível, eu tenho a convicção, sempre foi muito claro, sempre disse isso, que se a gente não estiver junto no primeiro momento, certamente no segundo momento nós estaremos", disse.