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Flávio Bolsonaro diz que vai pedir anulação da eleição
O candidato perdeu para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por uma diferença de mais de quatro milhões de votos
Flávio Bolsonaro perdeu a eleição e disse que vai pedir anulação - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
No seu primeiro discurso depois de perder a eleição para a Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) disse, neste domingo (25), que vai pedir a anulação do pleito.
Flávio disse que a decisão da extensão do horário de votação foi tomada por ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que, segundo ele, é aliado de Lula, referindo-se a Cristiano Zanin.
O candidato do PL perdeu para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por uma diferença de mais de quatro milhões de votos, e a extensão do horário foi solicitação das duas campanhas.
Joédson Alves/Agência Brasil