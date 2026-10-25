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presidência Flávio Bolsonaro diz que vai pedir anulação da eleição O candidato perdeu para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por uma diferença de mais de quatro milhões de votos

No seu primeiro discurso depois de perder a eleição para a Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) disse, neste domingo (25), que vai pedir a anulação do pleito.

Flávio disse que a decisão da extensão do horário de votação foi tomada por ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que, segundo ele, é aliado de Lula, referindo-se a Cristiano Zanin.

O candidato do PL perdeu para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por uma diferença de mais de quatro milhões de votos, e a extensão do horário foi solicitação das duas campanhas.

Joédson Alves/Agência Brasil

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