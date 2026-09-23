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Eleições 2026 Flávio Bolsonaro diz ser o único capaz de derrotar Lula Peço oportunidade aqui, humildemente, para você que está me assistindo, me dê esse voto de confiança já no primeiro turno", declarou o candidato, durante transmissão em seu canal no YouTube

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) pediu nesta quarta-feira, 23, que seus adversários de centro-direita se unam em torno de seu nome, para tentar uma vitória ainda no 1º turno.

Guilherme Derrite (Progressistas), Flávio Bolsonaro (PL), André do Prado (PL), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Ricardo Nunes (MDB) participam de live promovida por Flávio Bolsonaro. — Foto: Reprodução/Youtube

"Com todo o respeito aos meus adversários, mas quem pode vencer o Lula é Flávio Bolsonaro. Peço oportunidade aqui, humildemente, para você que está me assistindo, me dê esse voto de confiança já no primeiro turno", declarou, durante transmissão em seu canal no YouTube, ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

O "Zero Um" voltou a fazer um aceno aos adversários, como Ronaldo Caiado (União) e Romeu Zema (Novo). "A gente vai estar junto. Tenho certeza que os meus concorrentes também são contra o Lula. Estão indignados com o que está acontecendo no País também. Só quem tem condições de vencer o Lula é Flávio Bolsonaro", falou.

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