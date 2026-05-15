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PRÉ-CANDIDATO Flávio Bolsonaro diz ter pedido dinheiro a Vorcaro quando banqueiro era 'cortejado' por autoridades Senador cumpriu agenda no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira, após a repercussão dos áudios e mensagens trocadas com o banqueiro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que buscou ajuda de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, quando ele era “cortejado em todo o Brasil”. A declaração foi feita pelo parlamentar durante o cumprimento de uma agenda de entregas de equipamentos para a Polícia Militar do Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira.

Na ocasião, ele apareceu ao lado do presidente eleito da Alerj e pré-candidato ao governo, Douglas Ruas (PL-RJ), além do deputado estadual Rodrigo Amorim (PL-RJ) e do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ).

"Não tem absolutamente nada de errado, não tem que justificar nada para ninguém. Foi uma época lá atrás que eu busquei um investidor, quando Vorcaro era uma pessoa que circulava por todas as rodas, patrocinava eventos de várias emissoras de televisão, circulava com autoridades. Era uma pessoa que era até cortejada em todo o Brasil. Foi nessa época que ele topou fazer um investimento privado em um filme privado", disse.

O caso veio à tona após a veiculação de áudios e mensagens enviadas por Flávio a Vorcaro, nas quais cobrava o banqueiro por recursos que seriam usados para o financiamento do filme “Dark Horse”. A Polícia Federal investiga se o dinheiro solicitado foi usado para financiar a permanência de Eduardo nos Estados Unidos.

Desde março do ano passado, o ex-deputado reside com a família no Texas e alega ser alvo de “perseguição política”.

Nesta manhã, Flávio esteve no Quartel-General da Polícia Militar no Rio para participar da entrega de 342 capacetes balísticos, 904 fuzis e quatro viaturas oriundas de emendas parlamentares direcionadas pelo senador para o estado.

Na porta do local, manifestantes ficaram concentrados e gritaram críticas ao senador, que incluíram questionamentos sobre “o dinheiro do Master” e sobre o financiamento do filme.

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