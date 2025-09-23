A- A+

REUNIÃO Flávio Bolsonaro e advogado de Zambelli encontram vice-premiê da Itália e pedem prisão domiciliar Reunião com Matteo Salvini também contou com a participação do senador Magno Malta

Os senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Magno Malta (PL-ES) participaram, junto ao advogado da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), de uma reunião com o vice-premiê da Itália, Matteo Salvini, nesta terça-feira (23), quando pediram por uma transferência do regime de pena dela de fechado para domiciliar.

Condenada a dez anos de prisão por invasão a sistemas de Justiça, a parlamentar se refugiou na Itália e está presa no país estrangeiro.

Advogado de Zambelli, Fabio Pagnozzi afirmou ao Globo que os parlamentares fizeram um apelo para que as autoridades italianas leiam uma representação enviada pela defesa “com todos os fatos desde a instauração do inquérito até sua prisão na Itália”.

— A deputada está em situação de vulnerabilidade. Queremos que haja transferência para uma prisão domiciliar até que seja concluída a extradição — diz o advogado.

A parlamentar, que estava isolada do núcleo próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), voltou a ser defendida por bolsonaristas, sobretudo após a condenação do ex-mandatário no Supremo Tribunal Federal (STF) há duas semanas.

Em postagem nas redes, os senadores alegam que conversaram com a autoridade italiana sobre “as graves violações de direitos humanos”. Eles afirmaram a Salvani que vem ocorrendo no Brasil, além de “perseguição política contra lideranças de direita, em especial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro”. O tarifaço americano ao Brasil também foi abordado no encontro.

— Pudemos explicar (a ele) um pouco da situação que está acontecendo no nosso país. As perseguições e ele se mostrou bastante sensível. Não só porque conhece o presidente Bolsonaro, (mas porque) sabe a importância de a direita ter a unidade em todo o mundo — disse Flávio em vídeo publicado nas redes sociais.

A postagem foi compartilhada pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF), que disse que esteve no início “dessa missão humanitária” para visitar a deputada Carla Zambelli.

Veja também