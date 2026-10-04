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Flávio Bolsonaro é hostilizado ao acompanhar voto da mulher no Rio

Candidato deixou o local sob vaias e gritos de "fascista" e "miliciano"

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Mais cedo, ao votar em uma escola municipal em Vila Isabel, bairro vizinho, o candidato recebeu apoio de eleitores.Mais cedo, ao votar em uma escola municipal em Vila Isabel, bairro vizinho, o candidato recebeu apoio de eleitores. - Foto: Mauro Pimentel/AFP

O senador e candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) foi hostilizado ao acompanhar o voto da mulher, Fernando Bolsonaro (PL), em uma escola particular na Tijuca, zona norte do Rio, na manhã deste domingo.

Flávio deixou o local sob vaias e gritos de "fascista" e "miliciano". Os opositores também puxaram um coro de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu principal oponente na disputa presidencial.

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Um apoiador de Flávio chegou a reagir chamando Lula de ladrão, mas não houve tumulto.

Mais cedo, ao votar em uma escola municipal em Vila Isabel, bairro vizinho, o candidato recebeu apoio de eleitores.

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