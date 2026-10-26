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STF Flávio Bolsonaro diz que foi intimado pela PF a entregar passaportes em visita ao pai Decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes acontece um dia após a derrota do candidato do PL nas eleições presidenciais no domingo (25)

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que foi intimado pela Polícia Federal para entregar os seus passaportes na manhã desta segunda-feira (26). Ele ainda disse que a abordagem aconteceu no meio da rua, quando estava saindo para ir visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar por tentativa de golpe de estado.

"Quando eu estava saindo, a Polícia Federal do Lula estava na porta da casa dele e, no meio da rua, eu fui intimado a entregar os meus passaportes, e também estou proibido de deixar o país", disse em vídeo publicado no Instagram.

Segundo o filho do ex-presidente, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes se baseou em uma fala de Eduardo Bolsonaro, em 23 de outubro. O irmão do candidato derrotado à Presidência da República disse que Flávio deveria deixar o país caso ele perdesse a eleição.

No entanto, o senador explicou que nunca falou isso e questionou se a fala do irmão é motivo para apreender o seu passaporte.

"E mais: essa decisão foi tomada no domingo à noite, logo depois do anúncio do resultado da eleição. Pensa comigo: se eu tivesse ganho as eleições, ia acontecer a mesma coisa? Flávio Bolsonaro eleito, essa PF ia estar do mesmo jeito me intimando no meio da rua?", pergunta Flávio Bolsonaro.

Para ele, esse é o sinal que a democracia falhou, já que a decisão foi tomada, supostamente, de acordo com o resultado da eleição.

O filho do ex-presidente foi derrotado nas urnas pelo presidente Lula. O petista recebeu 51,79% (64.256.232) dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro conquistou 48,21% (59.826.041 votos).

Essa é a primeira vez em 24 anos que o senador do PL e candidato derrotado nas eleições presidenciais não terá mandato e, consequentemente, foro por prerrogativa de função, o 'foro privilegiado'. Ele fica até 31 de janeiro de 2027 no Senado.

Entrega de passaporte

Apesar de questionar a decisão do STF e a abordagem da Polícia Federal, Flávio Bolsonaro afirmou que vai entregar os passaportes, apesar de nunca ter pensado sair do país, e que irá se defender da 'clara tentativa de intimidá-lo'.

Por fim, o senador afirmou que será responsável pela organização da oposição ao Governo Lula nos próximos quatro anos. Ele lembrou que o seu partido, o PL, será maioria no Senado e na Câmara dos Deputados no período.

"Eu vou reunir os deputados, senadores eleitos para organizar a nossa estratégia e fazer da Câmara e do Senado a nossa fortaleza contra a barbárie que já está desenhada para acontecer com mais 4 anos de Lula. Não vamos permitir que isso aconteça. Não vão me calar, não vão me intimidar. Bora levantar a cabeça e continuar lutando pelo nosso Brasil, aconteça o que acontecer. Não vamos desistir do nosso Brasil", finaliza.

Decisão

Além de ordenar o cancelamento de todos os passaportes brasileiros de Flávio Bolsonaro, inclusive os diplomáticos, e a entrega, no prazo de 24 horas, o ministro Alexandre de Moraes determinou que Flávio Bolsonaro está proibido de manter qualquer tipo de contato com o advogado Willer Tomaz, investigado em um inquérito que apura suspeitas de lavagem de dinheiro.

O senador não pode manter contato com o advogado por qualquer meio, seja diretamente ou por intermédio de terceiros. Moraes fundamentou as medidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que prevê a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

O Ministério das Relações Exteriores também deverá ser comunicado para adotar as providências cabíveis em relação aos documentos diplomáticos.





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