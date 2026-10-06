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Eleições Flávio Bolsonaro e Lula empatam em duas cidades no 1º turno das eleições Candidatos receberam 574 votos cada em Trabiju (SP) e 679 cada em Crixás do Tocantins (TO); outras cidades tiveram diferença de apenas poucos votos

Em dois municípios brasileiros, a disputa presidencial teve a mesma quantidade de votos e terminou sem vantagem para nenhum dos dois candidatos que avançaram para o segundo turno.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registraram exatamente o mesmo número de votos em Trabiju (SP) e Crixás do Tocantins (TO).

Em Trabiju, no interior paulista, os dois candidatos receberam 574 votos cada, o equivalente a 46,18% dos votos válidos.

De acordo com o Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município tem 1.682 habitantes.

O empate também ocorreu em Crixás do Tocantins. Flávio e Lula tiveram 679 votos cada, correspondentes a 47,75% dos votos válidos cada. A cidade tem 1.470 habitantes, conforme o Censo de 2022, do IBGE.

Além dos dois empates exatos, outras cidades apresentaram uma diferença de poucos votos entre os candidatos. Veja quais:

São Joaquim de Bicas (MG)

Flávio: 8.139 votos - 45,34%

Lula: 8.138 votos - 45,33%

Vila Pavão (ES)

Flávio: 2.975 votos - 46,92%

Lula: 2.976 votos - 46,94%

Canutama (AM)

Flávio Bolsonaro (PL): 3.655 votos - 47,30%

Lula (PT): 3.653 votos - 47,27%

Pau D’Arco (TO)

Flávio: 1.331 votos - 47,42%

Lula: 1.333 votos - 47,49%

Quartel Geral (MG)

Flávio: 1.283 votos - 46,64%

Lula: 1.286 votos - 46,75%

Cerro Azul (PR)

Flávio: 4.661 votos - 46,81%

Lula: 4.665 votos - 46,85%

Boa Ventura de São Roque (PR)

Flávio: 1.872 votos - 46,21%

Lula: 1.876 votos - 46,31%

Santana do Jacaré (MG)

Flávio: 1.355 votos - 46,32%

Lula: 1.359 votos - 46,46%

São Gonçalo do Rio Abaixo (MG)

Flávio: 4.113 votos - 45,62%

Lula: 4.108 votos - 45,57%

Miraguaí (RS)

Flávio: 1.642 votos - 46,58%

Lula: 1.647 votos - 46,72%

Lula e Flávio vão para o segundo turno

No resultado nacional do primeiro turno, Flávio Bolsonaro terminou com 56.104.503 votos, correspondentes a 47,03% dos votos válidos.

Lula recebeu 53.879.538 votos, ou 45,16%. Os dois candidatos agora disputam o segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Flávio ficou à frente do petista por quase 2 pontos porcentuais, com 2,2 milhões de votos a mais do que Lula, que disputa a reeleição.

Augusto Cury (Avante) que também disputou uma vaga na presidência terminou com 2,89%; Renan Santos (Missão), com 2,24%; e Ronaldo Caiado (PSD), com 2,18%. Os demais candidatos somados tiveram menos de 1%.

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