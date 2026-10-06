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Eleições

Flávio Bolsonaro e Lula empatam em duas cidades no 1º turno das eleições

Candidatos receberam 574 votos cada em Trabiju (SP) e 679 cada em Crixás do Tocantins (TO); outras cidades tiveram diferença de apenas poucos votos

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Flávio e Lula seguem para o segundo turno em busca da presidência da repúblicaFlávio e Lula seguem para o segundo turno em busca da presidência da república - Foto: Evaristo Sa/AFP

Em dois municípios brasileiros, a disputa presidencial teve a mesma quantidade de votos e terminou sem vantagem para nenhum dos dois candidatos que avançaram para o segundo turno.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registraram exatamente o mesmo número de votos em Trabiju (SP) e Crixás do Tocantins (TO).

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Em Trabiju, no interior paulista, os dois candidatos receberam 574 votos cada, o equivalente a 46,18% dos votos válidos.

De acordo com o Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município tem 1.682 habitantes.

O empate também ocorreu em Crixás do Tocantins. Flávio e Lula tiveram 679 votos cada, correspondentes a 47,75% dos votos válidos cada. A cidade tem 1.470 habitantes, conforme o Censo de 2022, do IBGE.

Além dos dois empates exatos, outras cidades apresentaram uma diferença de poucos votos entre os candidatos. Veja quais:

No resultado nacional do primeiro turno, Flávio Bolsonaro terminou com 56.104.503 votos, correspondentes a 47,03% dos votos válidos.

Lula recebeu 53.879.538 votos, ou 45,16%. Os dois candidatos agora disputam o segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Flávio ficou à frente do petista por quase 2 pontos porcentuais, com 2,2 milhões de votos a mais do que Lula, que disputa a reeleição.

Augusto Cury (Avante) que também disputou uma vaga na presidência terminou com 2,89%; Renan Santos (Missão), com 2,24%; e Ronaldo Caiado (PSD), com 2,18%. Os demais candidatos somados tiveram menos de 1%.

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