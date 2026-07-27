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ELEIÇÕES 2026 Flávio Bolsonaro e Lula seguem como os mais rejeitados, aponta pesquisa BTG/Nexus O índice de rejeição do senador Flávio Bolsonaro está em 50%, enquanto o de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em 48%

A rejeição ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a disputa à Presidência da República está em 50%, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 27. Em seguida, aparece o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 48%. Os dois seguem empatados tecnicamente na liderança dos presidenciáveis mais rejeitados, em razão da margem de erro de dois pontos porcentuais. No último levantamento, de 13 de julho, Flávio tinha o mesmo porcentual, de 50%, e Lula tinha 46%, com oscilação positiva de 2 p.p. para a mostra de hoje.

No quesito rejeição, Romeu Zema (Novo) registra 32%, Ronaldo Caiado 29% e Renan Santos (Missão) 27%.

Preferência política

O levantamento mostra ainda que 39% dos brasileiros preferem que o próximo presidente da República seja Luis Inácio Lula da Silva, na pesquisa de 13 de julho eram 36%. Outros 36% afirmam que gostariam de ver eleito Flávio Bolsonaro, um candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ou um membro de sua família, na mostra anterior eram 32%.

Pela pesquisa divulgada hoje, 22% dizem preferir um nome que não seja ligado nem ao petista nem ao ex-chefe do Executivo, na mostra anterior eram 27% - uma queda de 5 pontos porcentuais. Brancos, nulos e indecisos somam 1%. Não sabem ou não responderam são 3%.

A Nexus ouviu 2.004 entrevistados, com 16 anos ou mais, por telefone, de 24 a 26 de julho. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-01489/2026.

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