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Reunião Flávio Bolsonaro elogia modelo de segurança de Bukele após reunião com ministro salvadorenho Filho mais velho e herdeiro político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foca na insegurança, uma das principais preocupações dos eleitores

O senador e candidato presidencial Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou neste domingo (30) que a postura linha-dura de El Salvador em relação ao crime é "inspiradora", após uma reunião com o ministro da Segurança do país centro-americano, Gustavo Villatoro.

A menos de dois meses das eleições em que enfrentará o presidente em exercício e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o filho mais velho e herdeiro político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foca na insegurança, uma das principais preocupações dos eleitores.

O encontro com Villatoro "nos inspira bastante pra que possamos implementar um plano muito eficaz, firme, pra defender os cidadãos, pra defender as vítimas e não os bandidos, como faz o atual governo", disse Flávio a jornalistas após a reunião em São Paulo.

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, goza de alta popularidade em seu país por ter reduzido a taxa de homicídios a níveis historicamente baixos. Diversos governos de direita na América Latina buscam seguir seu exemplo.

O presidente centro-americano conseguiu "implementar um dos maiores e mais eficazes resgates de soberania e devolver a segurança pública", disse Flávio.

Villatoro está em São Paulo para participar, na segunda-feira, de um fórum de segurança organizado por uma associação industrial.

Bukele está no poder desde 2019 e seu governo é criticado por grupos de direitos humanos por se basear em um estado de exceção que permitiu a prisão de quase 100 mil pessoas sem mandado judicial, acusadas de pertencerem a gangues ou serem cúmplices.

"Tem pouco preso no Brasil, tem que ter mais. Só não tem mais porque a legislação é frouxa. Então por isso nós vamos criar mais de meio milhão de vagas em presídios", afirmou o candidato.

O primeiro turno das eleições acontece em 4 de outubro. Segundo as pesquisas, Lula tem uma ligeira vantagem sobre Flávio.

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