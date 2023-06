Flávio Bolsonaro elogia Zanin por ser 'garantista' e diz que aprovação virá com 'votação expressiva'

A- A+

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez um elogio ao advogado Cristiano Zanin durante sua sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ). Flávio afirmou que o fato de Zanin ter uma posição garantista é "algo louvável na sua indicação" ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Flávio, contudo, não indicou se votará de a favor ou contra a indicação. O PL, seu partido, liberou a bancada.

— Conheço a posição do senhor durante sua advocacia. Garantista que é, acho que isso é algo louvável na sua indicação — afirmou Flávio.

O senador também disse acreditar que Zanin será aprovado "com uma votação bastante expressiva".

— Na minha percepção, pelo que eu converso com os colegas senadores, seu nome será aprovado aqui na comissão. Será aprovado no plenário do Senado Federal. Acredito que até com uma votação bastante expressiva.

Durante sua fala, o senador aproveitou para criticar a possibilidade do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, em julgamento marcado para começar na quinta-feira.

"Vou me guiar pela Constituição"

Em sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na manhã desta quarta-feira, Zanin foi questionado sobre sua imparcialidade, caso seja nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O indicado do presidente Lula (PT) assegurou que a proximidade com o petista não afetará seu trabalho na Corte.

— Fiquei muito honrado com a indicação do presidente Lula. Ao longo dos últimos anos, tive a oportunidade de conviver com o presidente Lula e entender a sua visão sobre os papeis institucionais e o papel do magistrado. Acredito que estou aqui indicado pelo fato dele ter conhecido meu trabalho jurídico na advocacia e por ter a certeza de que eu, uma vez nomeado e aprovado, vou me guiar pela Constituição e pelas leis, sem qualquer tipo de subordinação a quem quer que seja. Um ministro do STF só pode estar subordinado à Constituição.

