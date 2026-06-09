A- A+

discurso Flávio Bolsonaro endurece tom na segurança e defende castração química Senador aposta no tema como bandeira eleitoral e tenta se distanciar de crise provocada pela revelação das mensagens com Vorcaro

Com a campanha ainda sob pressão após a revelação das mensagens em que pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para a realização do filme 'Dark Horse', o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou a defender nesta terça-feira (9) o endurecimento da legislação penal. Durante discurso na Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães (BA), o parlamentar afirmou que uma futura gestão sua adotaria medidas como a redução da maioridade penal, em debate na Câmara dos Deputados, e a castração química para condenados por crimes sexuais.

— Nós, juntos, vamos libertar o povo brasileiro desse poder paralelo desses narcotraficantes. Nós vamos reduzir a mortalidade penal. A gente vai aprovar a castração física para estuprador. É assim que bandido vai ser tratado— declarou.

As falas fazem parte de um endurecimento do discurso de Flávio na área de segurança pública, uma das principais bandeiras de sua pré-campanha. O senador tem intensificado críticas ao governo federal e defendido medidas mais rígidas de combate ao crime organizado, movimento que ganhou mais força após a revelação da relação com Vorcaro, que financiou a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A estratégia também ocorre na esteira da ofensiva internacional liderada pelo parlamentar para que as facções Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) sejam classificadas como organizações terroristas pelos Estados Unidos. Em maio, Flávio esteve em Washington para defender junto a integrantes do governo do presidente norte-americano Donald Trump a adoção da medida.

No discurso, o senador voltou a se referir às facções criminosas como "narcoterroristas" e afirmou que uma futura gestão de direita trataria o tema como prioridade.

— Nós vamos libertar cada baiano que hoje mora numa área dominada por esses narcoterroristas, porque esses marginais tem até o final do ano para meter o pé do Brasil, porque senão ou eles vão ser presos ou vão ser neutralizados. Vamos voltar a ter ordem na Bahia — disse.

Além da pauta de segurança pública, o senador também fez acenos ao agronegócio, público predominante no evento realizado na Bahia. Flávio criticou o tratamento dado ao setor pelo governo federal e prometeu maior apoio aos produtores rurais em uma eventual volta do grupo bolsonarista ao poder.

— Vocês carregam esse Brasil nas costas e não merecem ter um presidente que trata o agro como se fossem fascistas, como se fossem bandidos — afirmou.

O parlamentar também defendeu ampliar o crédito rural e os interesses do setor.

— A partir de janeiro do ano que vem, o agro vai voltar para a Presidência da República. Tem que garantir financiamento barato para o agro. Tem que fazer de tudo para honrar cada um de vocês, que alimentam mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo — declarou.

Em tom de campanha, Flávio também buscou se aproximar do eleitorado baiano, estado governado pelo PT há anos e que historicamente registra forte apoio eleitoral ao partido nas disputas nacionais. O senador atribuiu problemas sociais e de segurança aos governos petistas e afirmou que a direita pretende ampliar seu espaço político na região.

— Eu quero cada um de vocês do meu lado este ano e do lado desse time, dessa seleção que está aqui nesse palco hoje, para a gente libertar a Bahia e libertar o Brasil — disse.

Em outro momento, o senador afirmou que pretende "estender a mão" à população mais pobre do estado e associou o discurso de segurança a promessas de geração de oportunidades econômicas.

— Nós vamos libertar a Bahia e vamos estender a mão para o povo trabalhador — declarou.

Veja também