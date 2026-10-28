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CANDIDATO DERROTADO Flávio Bolsonaro entrou na Argentina na terça-feira (27) com passaporte italiano Registro indica que o político do PL permaneceu no Brasil até a noite de ontem antes de seguir viagem aos Estados Unidos

O candidato derrotado à presidência Flávio Bolsonaro (PL) utilizou o seu passaporte italiano para ingressar na Argentina na noite desta terça-feira. Segundo informações do ministério de Segurança da Argentina, ele entrou no país vizinho por meio da cidade de Puerto Iguazú às 23h52. O município fica na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. A mulher e as filhas de Flávio apresentaram os passaportes brasileiros.

O registro oficial indica que Flávio permaneceu no Brasil ao longo desta terça e só atravessou a fronteira à noite. Segundo investigadores, ele não chegou a passar por nenhum posto de controle brasileiro, pois não é comum registrar a saída nessa região onde circulam muitos turistas.

Os passaportes brasileiros e diplomáticos de Flávio estavam cancelados por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes desde a manhã desta segunda-feira. O magistrado acatou a um pedido da Polícia Federal, que apontou o "risco concreto" de fuga do senador logo após ele perder a eleição para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo.

A PF investiga Flávio por envolvimento em um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio de plataformas de apostas online, as bets. Na manhã de ontem, o senador descumpriu a decisão de Moraes ao não entregar os documentos no prazo determinado.

Após entrar na Argentina, Flávio e seus familiares se dirigiram ao aeroporto internacional Cataratas del Iguazú, na província de Misiones. Lá, ele embarcou em uma aeronave Gulfstream G400, de matrícula LV-JQW, pertence à empresa Baires Fly S.A, que realiza voos de fretamento na Argentina. O destino era o aeroporto executivo Opa-locka, em Miami, nos Estados Unidos, onde ele desembarcou nesta quarta-feira às 10h24.

Ainda nesta terça-feira, o governo de Donald Trump já havia informado que concederia vistos de entrada para Flávio e seus familiares. Questionado, o presidente norte-americano afirmou que permitiria a entrada dos Bolsonaros nos EUA, porque eles são “pessoas decentes” e a eleição de domingo “foi terrível”.

O governo argentino, por sua vez, informou que Flávio entrou no país pela Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, a Puerto Iguázu, na província argentina de Missiones.

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