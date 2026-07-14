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BRASIL

Flávio Bolsonaro escolhe Carlos Portinho como candidato ao Senado pelo PL no Rio

Vaga estava sem dono desde que Cláudio Castro desistiu oficialmente da disputa

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Flávio Bolsonaro e Carlos Portinho Flávio Bolsonaro e Carlos Portinho  - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) bateu o martelo e definiu o senador Carlos Portinho como o candidato do partido ao Senado no Rio.

A vaga estava sem dono desde que Cláudio Castro (PL), inelegível por causa do Ceperj e alvo de operações da Polícia Federal, desistiu. O comunicado do ex-governador tem cerca de um mês e meio.

Nas últimas semanas, a disputa interna estava entre Portinho e o deputado federal Carlos Jordy, da ala mais “raiz” do bolsonarismo. Pesou a favor do escolhido a boa relação com prefeitos, que fizeram um movimento para que ele fosse o candidato.

 

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A demora de Flávio vinha irritando o PL no estado, assolado por uma série de crises. Portinho era o favorito de dirigentes, que temiam o perfil de Jordy pelo que consideram a pouca capacidade dele de expandir a votação para setores além do bolsonarismo.

Flávio e Portinho se reuniram no Rio. Na segunda-feira, a ida surpresa do presidenciável ao estado também causou incômodo no partido, sobretudo porque ele cumpriu agenda com a família Reis, poderosa em Duque de Caxias, que integra a chapa de Eduardo Paes (PSD) ao governo. O PL tem o presidente da Assembleia Legislativa, Douglas Ruas, como candidato ao Palácio Guanabara.

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