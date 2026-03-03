A- A+

Eleições 2026 Flávio Bolsonaro escolhe ex-ministra do TSE que já defendeu Lula para time jurídico de campanha Nome do PL ao Planalto escolheu Maria Claudia Bucchianeri e Tracy Reinaldet como coordenadores da área

A equipe jurídica da campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) ao Planalto ganhou forma com a escolha de Maria Claudia Bucchianeri e Tracy Reinaldet como coordenadores da área. O comando da estratégia eleitoral ficará a cargo da ex-ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nomeada por Jair Bolsonaro em 2021.

Ao longo da carreira na advocacia, ela advogou para nomes de peso da política, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o deputado federal Arthur Lira (PP). Já Reinaldet atua em Curitiba, com especialização em direito penal. Ele teve projeção nacional ao firmar acordos de delação premiada no âmbito da operação Lava-Jato.

Conheça os advogados escolhidos para a equipe de Flávio:

Maria Claudia Bucchianeri

Apoiada por Lira, então presidente da Câmara, e pela Associação Nacional dos Juristas Evangélicos (Anajure), Bucchianeri foi escolhida ministra substituta do TSE por Jair Bolsonaro em 2021. Ela deixou a Corte em 2023, após não herdar a vaga quando o mandato do títular foi encerrado.

Bucchianeri foi assessora-chefe da presidência do TSE na gestão do então ministro Ayres Britto. Em 2020, ela advogou na campanha de Lira à presidência da Câmara dos Deputados e, por ser advogada do PSC à época, atuou na defesa do ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em 2018, representou Lula no TSE para garantir o registro de candidatura do petista, que estava inelegível, à presidência.

Tracy Reinaldet

O advogado ganhou repercussão nacional durante a Operação Lava Jato, quando firmou acordos de delação premiada de nomes como o doleiro Alberto Youssef e o ex-ministro Antonio Palocci. Na equipe da campanha de Flávio, Reinaldet tem a responsabilidade de centralizar as demandas e organizar as respostas à imprensa, além de oferecer recomendações jurídicas aos diretórios estaduais do PL.

Em decisão favorável ao senador, no mês passado, a Justiça Eleitoral determinou a retirada de uma publicação que associava Flávio ao escândalo do Banco Master.

A Justiça também suspendeu a decisão que determinava a remoção de uma publicação do senador na rede social X, em que o pré-candidato à Presidência diz que o Partido dos Trabalhadores (PT) é o “Partido dos Traficantes”.

Anteriormente, o PT havia obtido decisão pela remoção em tutela de urgência, o que o desembargador Eustáquio de Castro considerou não ser necessário por "não haver comprovação de efetivo prejuízo recorrente da postagem".

