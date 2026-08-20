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Eleições 2026 Flávio Bolsonaro: Esperava que centro-direita atacasse Lula e todo dia ataca Flávio Na mesma live, Flávio afirmou que chegou a incentivar outras candidaturas de direita à Presidência

O candidato do PL à Presidência, senador Flávio Bolsonaro, lamentou em live, nesta quinta-feira, 20, as críticas de políticos da direita à sua candidatura.

"Isso me deixa um pouquinho chateado, mas também bola para frente. Porque eu esperava que as pessoas que se dizem de centro-direita fossem estar atacando o Lula. E todo dia atacam Flávio Bolsonaro. É triste isso", afirmou o presidenciável em sua live semanal no YouTube.

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