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DECLARAÇÃO Flávio Bolsonaro fala em "página virada" após Michelle expor desentendimento na família Ex-primeira-dama afirmou ter sido "desrespeitada" e "maltratada" pelo enteado em vídeo publicado na quarta-feira

O senador e pré-candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira (26) que o desentendimento com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, exposto pela madrasta nesta semana, é uma “página virada”.

A declaração ocorreu enquanto o parlamentar chegava a Goiânia para participar da Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade.

— Visitei meu pai hoje. Conversei com ele. Estava tudo bem. A saúde dele demanda cuidados ainda, mas (ele) estava sem soluço. Para ficar bem claro, para mim é bola para frente. É página virada. Vambora resgatar esse Brasil junto — disse Flávio.

Em vídeo divulgado na quarta-feira (24), a ex-primeira-dama afirmou ter sido "desrespeitada" e "maltratada" pelo enteado após se posicionar contra uma articulação do PL para apoiar uma aliança envolvendo o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) na disputa pelo governo do Ceará.

Michelle disse que, durante uma conversa telefônica, ouviu de Flávio que seria melhor que ela "ficasse fora das decisões do partido" porque teria "chegado ontem" e "não entendia nada de política".

Nos bastidores da campanha, aliados reconhecem que Michelle exerce influência justamente sobre um dos segmentos considerados mais estratégicos para Flávio: o eleitorado feminino, especialmente entre mulheres conservadoras e evangélicas.

Desde o início do ano, o senador também passou a defender publicamente que pretende escolher uma mulher para compor sua chapa presidencial e intensificou discursos sobre maior participação feminina em cargos de comando.

Após a divulgação do vídeo de Michelle, Flávio afirmou que tentou procurá-la antes da publicação da gravação e disse tê-la convidado para um encontro com lideranças femininas conservadoras. Até o momento, porém, não há confirmação de que a ex-primeira-dama tenha recebido um convite formal ou pretenda participar da reunião.

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