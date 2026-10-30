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POLÍTICA Flávio Bolsonaro fala primeira vez após fuga: "Saí pelo Brasil" Em live transmitida nas redes sociais, o senador afirmou que o país está vivendo um regime de exceção

No mesmo dia em que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), admitiu a possibilidade de concorrer à Presidência em 2030, o senador Flávio Bolsonaro (PL) postou um vídeo pela primeira vez desde que fugiu do Brasil.



Ele reafirmou que o país está vivendo um regime de exceção, relembrou o dia em que foi intimado a entregar os passaportes e disse que será uma voz ativa, de lá dos Estados Unidos, para o seu grupo político.



Flávio pediu que o partido se articule para que o senador Rogério Marinho (PL) seja eleito para a presidência do Senado na próxima legislatura. O parlamentar também agradeceu o apoio da esposa, a quem ele chamou de sua "espinha dorsal".

No vídeo, Flávio também conclamou os apoiadores a continuarem firmes e disse que também há a possibilidade de disputar a presidência da República em 2030, mesma afirmação que Tarcísio de Freitas fez horas antes.



Ele também citou a possibilidade de disputar a eleição antes de 2030, sem detalhar como, já que as eleições presidenciais são de quatro em quatro anos. “Eu não estou falando em 2030 não, estou falando antes disso”, afirmou, ao falar em disputar novamente o Palácio do Planalto.

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