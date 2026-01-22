Flávio Bolsonaro foca no Nordeste e escala ex-ministro como coordenador de campanha
Rogério Marinho desiste de candidatura no Rio Grande do Norte e afirma ter aceitado convite de Bolsonaro: 'gratidão e lealdade'
Em ampla desvantagem em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Nordeste, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) decidiu escalar um parlamentar da região, o também senador Rogério Marinho (PL-RN), para coordenar sua pré-candidatura ao Planalto.
A decisão, tomada após um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro a seu ex-ministro do Desenvolvimento Regional, é uma sinalização de que o representante do bolsonarismo pretende priorizar o tradicional reduto petista durante a corrida eleitoral.
A última Genial/Quaest, divulgada na semana passada, mostra o tamanho da dificuldade na região, onde seu pai ficou atrás dos candidatos do PT nos dois pleitos que disputou, em 2018 e 2022. De acordo com a pesquisa, Lula tem mais 60% das intenções de voto no Nordeste, enquanto Flávio marca 13% e 15% nos cenários com mais nomes testados.
O patamar alcançado pelo senador do PL fica abaixo do registrado por ele em outras regiões. No Sudeste, Flávio empata com o atual presidente — em um dos cenários, na margem de erro, de três pontos percentuais para a região. Já no Sul, Centro-Oeste e Norte, ele chega a aparecer à frente de Lula.
Leia também
• Rogério Marinho fará parte de grande time que pretendo montar, diz Flávio Bolsonaro
• Lindbergh aciona Justiça contra Flávio Bolsonaro por divulgação de vídeo manipulado sobre Lula
• Lula vence todos os adversários em 2º turno, mas distância para Flávio diminui, diz AtlasIntel
Pedido de visita
Ao explicar sua decisão, Marinho anunciou que desistiu de concorrer ao governo do Rio Grande do Norte. O senador enfatizou que atendeu a um pedido de Bolsonaro para “se somar à luta de seu filho, Flávio, para resgatar o Brasil”. Na terça-feira, a defesa do ex-presidente pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para ele receber a visita de Marinho na Papudinha.
“A gratidão, a solidariedade e a lealdade a Bolsonaro e ao que ele representa definem a minha decisão”, acrescentou Marinho, que defendeu que “derrotar o PT é uma necessidade histórica para salvar o Brasil”.
O senador também divulgou nesta quarta-feira um vídeo em que Flávio o agradece por abrir mão da candidatura em prol da coordenação de sua campanha ao Planalto, o que classificou como “uma escolha pelo Brasil”. Segundo Flávio, o Rio Grande do Norte entrega “um dos principais quadros da política nacional” para ajudar a “resgatar o país”.
— Eu sei que vocês estão com o coração um pouco apertado pela decisão que ele tomou. Mas tenho a consciência e a certeza que ele está fazendo uma escolha pelo Brasil, porque nós vamos resgatar juntos, a partir de 2027, esse país das garras do partido das trevas — disse Flávio, em alusão ao PT.
O pré-candidato à Presidência também destacou que, com a companhia de Marinho, o estado estará “ainda mais contemplado” em seu plano de governo:
— Vamos fazer um trabalho fenomenal por todo o país, e o Rio Grande do Norte vai estar ainda mais contemplado com o Rogério junto com a gente nesse grande time que eu pretendo montar para recolocar o Brasil no caminho da prosperidade.
Marinho era considerado a principal aposta do bolsonarismo para concorrer ao governo do Rio Grande do Norte, estado que vive um acirramento da corrida eleitoral e tem em seu calendário uma eleição para um mandato-tampão, prevista para acontecer em abril, quando a governadora Fátima Bezerra (PT) deve deixar o cargo para disputar o Senado.
O pleito ocorrerá porque o vice-governador, Walter Alves (MDB), anunciou que também renunciará para disputar o cargo de deputado estadual. Ele deve apoiar uma chapa de oposição ao PT, junto aos partidos União Brasil, PP e PSD. Sob a presidência de Marinho, o PL no estado tem capilaridade na Assembleia Legislativa, ocupando um terço das cadeiras, e deve ter influência na escolha de quem comandará a máquina.