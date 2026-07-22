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Pesquisa Eleitoral Flávio Bolsonaro lidera 2º turno no ES, aponta pesquisa RealTime/Big Data Pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 21 de junho, com 1,6 mil eleitores, tem margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos

Pesquisa RealTime/Big Data divulgada nesta quarta-feira, 22, sobre a corrida presidencial no Estado do Espírito Santo mostra empate técnico entre o senador do PL Flávio Bolsonaro, que pontua 36% e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que registra 34%, na simulação de 1º turno. Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão) aparecem empatados com 6% cada, Ronaldo Caiado (PSD) tem 2% e Joaquim Barbosa (DC) tem 1%.

Na simulação de segundo turno, Flávio Bolsonaro lidera a corrida, fora da margem de erro, com 49% das intenções de voto, contra 43% de Lula. No Estado, Lula é rejeitado por 51%, Flávio por 47%, Caiado por 37%, Zema por 33% e Renan por 28%.

No Espírito Santo, o trabalho do presidente Lula é reprovado por 54% e aprovado por 42%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 21 de junho, com 1,6 mil eleitores, tem margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95% e está registrada sob protocolo BR-00636/2026.

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