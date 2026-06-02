A- A+

Eleições 2026 Flávio Bolsonaro lidera em mato Grosso com 40%, aponta pesquisa RealTime/Big Data; Lula tem 31% Pesquisa foi realizada entre os dias 30 de maio a 1º de junho com 1,6 mil eleitores do estado

Pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta terça-feira, 2, sobre a corrida presidencial no Estado do Mato Grosso mostra a liderança de Flávio Bolsonaro (PL) com 40%, seguido do presidente e pré-candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva com 31%. Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) registram 6% cada e Romeu Zema (Novo) e Joaquim Barbosa (DC) 3% cada. Aécio Neves (PSDB) pontua 1%. Brancos e Nulos somam 5% e não sabem ou não responderam 5%.

Lula lidera no quesito rejeição com 58%, Flávio Bolsonaro tem 40%, Aécio 38%, Caiado 29%, Renan 28%, Zema 23% e Joaquim Barbosa 19%.

O trabalho do presidente Lula em Mato Grosso é desaprovado por 65% e aprovado por 32% dos entrevistados.

A pesquisa foi realizada entre os dias 30 de maio a 1º de junho com 1,6 mil eleitores do Mato Grosso, a margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada sob protocolo BR-09048/2026.

Veja também