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Disputa presidencial Flávio Bolsonaro lidera em MT com 46%, aponta pesquisa Realtime/Bigdata; Lula tem 30% Na mostra, Romeu Zema (Novo) tem 2%, Aldo Rebelo (DC) 1%, brancos e nulos somam 8% e não sabem ou não responderam 10%

Pesquisa Realtime/Bigdata realizada com eleitores do Estado do Mato Grosso, sobre a disputa presidencial de outubro deste ano, mostra a liderança do senador Flávio Bolsonaro, com 46% das intenções de voto, contra 30% do pré-candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A mostra incluiu o nome do governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), que pontuou 3%, e nesta segunda (23) anunciou a desistência da pré-candidatura ao Palácio do Planalto.

Na mostra, Romeu Zema (Novo) tem 2%, Aldo Rebelo (DC) 1%, brancos e nulos somam 8% e não sabem ou não responderam 10%.

No cenário com Eduardo Leite (PSD), que aparece com 2% das intenções de voto, Flávio pontua 46%, Lula 31% e Romeu Zema 2%. Quando o candidato do PSD é Ronaldo Caiado, que aparece com 5% das intenções de voto, Flávio registra 45%, Lula 30% e Zema 2%.

No quesito rejeição, Lula lidera a mostra em Mato Grosso com 60%, Flávio tem 38%, Caiado 25%, Eduardo Leite 20%, Romeu Zema 18% e Aldo Rebelo 20%. O instituto perguntou aos eleitores do Mato Grosso sobre a avaliação do trabalho do presidente Lula: 67% desaprovam e 30% aprovam.

A pesquisa está registrada sob número BR-05763/2026, foram realizadas 1.600 entrevistas com eleitores do Estado do Mato Grosso, entre os dias 21 a 23 de março. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%.



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