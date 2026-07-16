Qui, 16 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta16/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PF

Flávio Bolsonaro pede mais prazo para depor em caso de calúnia sobre Lula

Polícia Federal afirma que tentou agendar depoimento, mas senador não escolheu data

Reportar Erro
Defesa Flávio Bolsonaro alfinetou investigadores da PFDefesa Flávio Bolsonaro alfinetou investigadores da PF - Foto: Reprodução/YouTube

A defesa do senador Flávio Bolsonaro pediu a extensão do prazo para que ele seja ouvido no inquérito em que foi indiciado por caluniar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Flávio requereu que a Polícia Federal disponibilize novas datas para a oitiva, "com antecedência razoável", para o devido agendamento do procedimento.

O pedido foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes pela Polícia Federal nesta quinta. A corporação diz que tentou agendar a oitiva de Flávio Bolsonaro no prazo de dez dias concedidos pelo relator, mas que não houve escolha de data e horário, por parte da defesa, para a tomada do depoimento. Os advogados então pediram à própria PF para que fosse prorrogado o prazo para a realização da oitiva. Agora, a solicitação foi repassada a Moraes, a quem caberá decidir sobre a prorrogação.
 

Leia também

• Período eleitoral faz Palácio do Planalto recalcular manifestação pública de Lula em reação a tarifa

• Mauro Vieira critica declaração 'grosseira e arrogante' de Rubio sobre Lula

• Após tarifaço, campanha de Lula vai explorar investidas 'inócuas' de Flávio nos EUA

Na solicitação, a defesa de Flávio nega que haja "descaso" com a PF em razão da "impossibilidade" de o senador prestar depoimento dentro do prazo de dez dias dado por Moraes. Segundo os advogados, há uma "incompatibilidade de agendas" relacionada a dois fatores: o "curto intervalo" de tempo fixado para a diligência; e as atividades de pré-campanha à Presidência da República, que inclui "inúmeras viagens, deslocamentos e compromissos fixados com grande antecedência".

A defesa ainda alfinetou os investigadores, sustentando que o inquérito sobre o senador "tramita com velocidade ímpar". Em razão do ritmo, aumentar o prazo para a tomada de depoimento não implicaria em "prejuízo" para a investigação, alegam os advogados.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter