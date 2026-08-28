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SABATINA

Flávio Bolsonaro: "Médico Claudio Lottenberg será meu ministro da Saúde, se eu for eleito"

O médico é o primeiro nome para ministério de um eventual governo confirmado por Flávio

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Flávio Bolsonaro afirma que convidou Claudio Lottenberg para ser ministro da SaúdeFlávio Bolsonaro afirma que convidou Claudio Lottenberg para ser ministro da Saúde - Foto: Gustavo Gloria/Arquivo Folha de Pernambuco

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) anunciou nesta sexta-feira, 28, que, caso eleito, nomeará o médico Claudio Lottenberg como ministro da Saúde. Segundo ele, o convite foi realizado e aceito.

"Conversei com uma pessoa muito importante, uma pessoa que trabalhou por muito tempo na iniciativa privada, alguém que está pronto para dar sua contribuição na parte da saúde, Claudio Lottenberg, que vai ser o meu ministro da Saúde", declarou, durante sabatina promovida pela TV Globo.

Graduado em Medicina pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, Lottenberg é médico oftalmologista e atuou na área da Saúde e Administração Hospitalar.

É o primeiro nome para ministério de um eventual governo confirmado por Flávio.

Ainda não há um anúncio sobre quem comandará a área econômica do candidato, caso eleito. A equipe de campanha, no entanto, é formada por nomes como a administradora e ex-presidente da Caixa Daniella Marques, Eduardo Cavendish Carvalho, Alexandre Ywata, Alexandre Mesa, Andrei Spacov, Arilton Teixeira, Myrian Prado e Vladimir Kühl Teles.

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