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CAMPANHA Flávio Bolsonaro minimiza críticas ao uso de vídeo feito por IA com seu pai em convenção do PL O vídeo foi exibido durante a convenção nacional do PL que confirmou a candidatura de Flávio ao Executivo federal

O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, minimizou as críticas que recebeu após a exibição de um vídeo feito por inteligência artificial (IA) com seu pai, Jair Bolsonaro, referindo-se a ele como "herdeiro do bolsonarismo". O vídeo foi exibido durante a convenção nacional do PL que confirmou a candidatura de Flávio ao Executivo federal



"Se uma inteligência artificial já causa essa apreensão no sistema, imagina se o presidente Bolsonaro estivesse aqui pessoalmente falando, defendendo o Brasil junto com a gente", afirmou Flávio em entrevista ao programa Canal Livre, da Rede Bandeirantes.



Para Flávio Bolsonaro, a reação das instituições à peça publicitária transmitida na convenção do partido é desproporcional.



Segundo ele, o uso da tecnologia não configura deepfake. Flávio disse que o vídeo não teve intenção de ludibriar o eleitor, lembrando que a própria imagem gerada por IA começava a fala informando sua natureza artificial.



O candidato do PL aproveitou a polêmica em torno do vídeo para reforçar o discurso de perseguição política sofrida por seu pai.



Para ele, o uso da IA tem um "simbolismo gigantesco" por evidenciar que o Brasil não vive uma "democracia plena".

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