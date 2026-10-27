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CANDIDATO DERROTADO Flávio Bolsonaro não entrega os passaportes à Polícia Federal no prazo determinado por Moraes Polícia Federal investiga se o senador deixou o país pela fronteira com a Argentina

O senador e candidato derrotado à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não entregou os seus passaportes na manhã desta terça-feira, conforme previa uma decisão expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A Polícia Federal investiga se ele fugiu do país pela fronteira com a Argentina rumo aos Estados Unidos.

A PF agora vai oficiar Moraes sobre o descumprimento da ordem judicial e cancelar os passaportes do político do PL. Segundo os investigadores, não há nenhum registro formal de saída do Flávio do Brasil - ou seja, ele não teria passado por nenhum posto de imigração.

Procurada, a defesa de Flávio ainda não se pronunciou sobre a suposta fuga.

Nesta segunda-feira, Flávio foi intimado por agentes da PF a apresentar os seus documentos num prazo de 24 horas, que se encerrou na manhã desta terça.

Na decisão, Moraes ainda proibiu Flávio de manter contato com o advogado Willer Tomaz, que é seu amigo pessoal. Os dois são investigados em um inquérito na Corte por suspeita de participação em um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Tomaz já está fora do país desde agosto, segundo a PF.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, o parlamentar disse ter sido abordado no meio da rua, após deixar o condomínio onde mora, no Lago Sul, em Brasília, a caminho da casa do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro

"Hoje de manhã eu fui visitar o meu pai, como vocês sabem, ele está em prisão domiciliar. E quando eu estava saindo, a Polícia Federal do Lula estava na porta da casa dele e no meio da rua eu fui intimado a entregar os meus passaportes e também estou proibido de deixar o país. A decisão do Alexandre de Moraes se baseou numa fala do Eduardo de 23 de outubro que eu deveria deixar o país se eu perdesse a eleição", afirmou Flávio, em vídeo divulgado nas redes sociais.

Na sexta-feira passada, o deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) defendeu que, em caso de derrota nas urnas, Flávio deveria deixar o país. A entrevista foi dada a um programa dos Estados Unidos, onde ele mora, antes do resultado. Neste domingo, Flávio Bolsonaro perdeu as eleições para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que foi reeleito ao cargo.

"Se meu irmão não ganhar, eu sou a favor de que meu irmão saia do país. Com certeza. Com certeza", disse Eduardo, que na mesma entrevista afirmou que, em caso de derrota, o irmão deveria contestar o resultado das urnas.

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