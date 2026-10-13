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Eleições 2026 Flávio Bolsonaro: 'Não vou no debate da Band domingo' Flávio anunciou que participará no domingo de uma manifestação ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB)

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), afirmou nesta terça-feira (13) que não participará do debate da Band no domingo (18). Segundo ele, a presença no último debate do segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda será avaliada pela campanha

"Não vou no debate da Band domingo", declarou em coletiva após um evento de apoio à sua candidatura com representantes do MDB, em São Paulo. Sobre o último encontro entre os presidenciáveis, disse: "Ainda vamos avaliar se vamos".

Flávio anunciou que participará no domingo de uma manifestação ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB). Segundo o candidato, será "o maior ato da democracia".

A entrevista ocorreu após o anúncio de apoio de 17 diretórios estaduais do MDB a Flávio, segundo o presidente nacional da legenda, Baleia Rossi. O dirigente atribuiu a adesão à articulação de Tarcísio e Nunes. Outros dez diretórios, das regiões Norte e Nordeste, divulgaram nesta terça-feira uma nota de apoio à reeleição de Lula.

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