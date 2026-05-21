Flávio Bolsonaro nega ter pedido encontro com Trump
"Estou falando assim [em inglês], porque Lula não consegue entender o que estou dizendo"
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, negou nesta quinta-feira, 21, ter requisitado uma reunião ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo aliados de Flávio, o senador foi convidado para um encontro com o norte-americano que pode ser realizado na próxima semana.
Perguntado se ele ou o irmão Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pediram a conversa, Flávio respondeu em inglês: "No, I didn't ask anything. Nobody asked".
A frase, dita a jornalistas no Congresso, pode ser traduzida como:
"Não, não pedi nada. Ninguém pediu".
Eduardo Bolsonaro mora nos Estados Unidos desde o ano passado.
Ao continuar sendo questionado sobre o tema, Flávio continuou falando em inglês:
"I'm speaking like this because Lula cannot understand what Im talking about".
Traduzindo, seria:
"Estou falando assim, porque Lula não consegue entender o que estou dizendo".
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O senador também disse que cabe aos Estados Unidos informarem se a reunião ocorrerá: "Tem que perguntar para a Casa Branca".
Perguntado quais serão os próximos passos de sua campanha, Flávio respondeu: "Um dia de cada vez". Na semana passada, foram divulgadas conversas entre o senador e o dono do Master, Daniel Vorcaro.
O líder da oposição na Câmara, Cabo Gilberto (PL-PB), negou que o PL estuda trocar o nome de Flávio na disputa pela Presidência: "É especulação".