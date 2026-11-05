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FUGA Flávio Bolsonaro nega ter recebido ajuda em fuga: "levarei para o túmulo" De Miami, bolsonarista insiste em alegações infundadas de uma eleição roubada e tenta influenciar a política brasileira à distância, embora seu partido não esteja contestando os resultados

Flávio Bolsonaro estava saindo do condomínio fechado onde seu pai cumpre prisão domiciliar, segundo ele, quando decidiu que preferia deixar o Brasil a arriscar o mesmo destino.

Essa decisão, que o Bolsonaro disse ter tomado apenas na manhã seguinte à derrota na eleição presidencial do Brasil, o lançou em uma fuga espetacular de 8.000 quilômetros de investigações criminais, atravessando a América do Sul para acabar nos Estados Unidos.

O jato que o levou a Miami foi providenciado por um funcionário da Casa Branca e sua entrada nos Estados Unidos foi concedida diretamente pelo presidente Trump, de acordo com autoridades americanas. Muito permanece obscuro sobre a viagem, que também levou Flávio pelo Equador e pela Argentina, onde um dos principais assessores do presidente argentino o encontrou em um aeroporto.

No entanto, em sua primeira entrevista desde que fugiu na semana passada, Flávio Bolsonaro disse que realizou essa viagem impressionante e clandestina inteiramente por conta própria. "Foi tudo comigo", disse ele ao The New York Times na tarde de quarta-feira. "Não houve ajuda de absolutamente ninguém, de nenhum governo."

"Como cheguei aqui", acrescentou, "vou levar isso para o túmulo".

O plano de partir, disse ele, foi decidido espontaneamente com sua esposa, embora soubesse que tinham amigos no exterior: "Pode ter havido torcida, mas nada além disso."

Flávio Bolsonaro, de 45 anos, que enfrenta várias investigações relacionadas a lavagem de dinheiro e corrupção no Brasil, fugiu depois que as autoridades brasileiras ordenaram que ele entregasse seus passaportes. Na quarta-feira, o bolsonarista reafirmou sua inocência e insistiu que, se tivesse permanecido, teria enfrentado uma condenação quase certa.

"Eu já sei que o desfecho final será a minha prisão", disse FlávioBolsonaro. Ele chamou o judiciário de excessivamente zeloso e politicamente motivado, destacando o ministro do Supremo Tribunal Federal que prendeu seu pai por tentar dar um golpe após perder a eleição de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em uma entrevista de 75 minutos, Flávio, um senador de direita, em alguns momentos reconheceu a situação atual de sua família — indo da iminência de retornar ao poder no Brasil ao exílio repentino no exterior. Não apenas seu pai, Jair, enfrenta uma pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe, como seu irmão Eduardo também fugiu para os Estados Unidos, onde permaneceu após ser condenado no Brasil por instar o governo Trump a interferir no julgamento de seu pai.

Flávio Bolsonaro não foi acusado de nenhum crime; contudo, assim que seu mandato como senador terminar no início de 2027, ele perderá sua imunidade parlamentar e poderá ser processado.

Apesar de seu próprio partido ter aceitado o resultado da eleição, Flávio Bolsonaro manteve-se irredutível ao rejeitar sua derrota no mês passado para Lula, a qual afirmou, sem evidências, ser "matematicamente impossível".

"Eu sei que isso não vai dar em nada", disse ele sobre suas frustrações. "Perdi para o sistema."

Ele reclamou extensivamente sobre os gastos do governo durante a corrida eleitoral, afirmando que isso deu a Lula, um esquerdista, uma vantagem injusta. Ele protestou contra o movimento digital que ajudou a impulsionar seu rival. E expandiu drasticamente suas alegações de fraude, em alguns momentos ecoando as teorias da conspiração que seu pai outrora propagava sobre as urnas eletrônicas do Brasil, um sistema que especialistas internacionais consideram um dos mais seguros do mundo.

"Eu tenho minhas suspeitas", disse Flávio quando questionado sobre suas afirmações. "Ninguém pode dizer com 100% de certeza que estou certo, nem com 100% de certeza que estou errado."

Quatro anos atrás, as alegações de seu pai encontraram um público cativo, inspirando apoiadores a acamparem em frente a quartéis militares em todo o Brasil. Milhares de manifestantes invadiram os centros de poder do Brasil em 8 de janeiro de 2023, exigindo que o exército anulasse o resultado apertado.

Seu filho mais velho enfrenta um cenário radicalmente diferente. Lula venceu por uma margem ampla, e líderes-chave no partido de Flávio disseram não haver evidências de fraude. Até o momento, poucos brasileiros foram às ruas devido à derrota do bolsonarista. Até mesmo seus aliados latino-americanos de direita reconheceram a vitória de Lula.

Ainda assim, Flávio Bolsonaro afirmou ter sido roubado da presidência.

Até agora, as reclamações de Flávio Bolsonaro centravam-se principalmente na prorrogação do horário de votação, que ele afirma ter sido decretada por um ministro politicamente motivado.

De fato, ambos os candidatos haviam solicitado a mudança porque chuvas torrenciais e atrasos de ônibus haviam impedido eleitores em algumas regiões. Mas a decisão judicial concedendo a prorrogação veio perto do fim da votação, causando confusão enquanto algumas seções lutavam para permanecer abertas.

No entanto, isso acabou afetando apenas 34.000 votos, o que as autoridades eleitorais brasileiras disseram ser insignificante para alterar o resultado; Lula venceu por 4,4 milhões de votos.

Mas Flávio, que até então havia adotado um tom mais moderado do que seu pai em muitas questões, incluindo o sistema eleitoral, dobrou a aposta e ampliou suas acusações.

Ele falou sobre adulteração de votos e reafirmou alegações, já desmentidas, de uma brecha de segurança na sala cofre onde os computadores contabilizam os votos. A prorrogação do horário de votação, alegou ele sem oferecer provas, poderia ter servido de fachada para adicionar ilicitamente muitos mais votos ao placar de seu oponente.

O Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, que supervisiona as eleições, descartou suas alegações. Observadores internacionais independentes também atestaram a integridade da eleição e dezenas de países reconheceram o resultado.

Embora os Estados Unidos não estejam entre os países que reconheceram a vitória de Lula, Donald Trump apenas sugeriu que as eleições do Brasil pareceram "estranhas", recusando-se a dizer quem venceu.

Flávio não o culpou. "Ele não tomou partido, o que é a coisa certa a fazer", disse ele, agradecendo a Trump por lhe permitir ficar nos Estados Unidos.

E mesmo depois de Trump dizer na semana passada que não tem planos de se encontrar com Flávio, sua equipe está esperançosa por um encontro na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) em Mar-a-Lago nos próximos dias.

Do exterior, Flávio Bolsonaro disse que buscará contestar legalmente a vitória de Lula, embora tenha reconhecido que isso tem poucas chances de sucesso. Ele também planeja apoiar aliados no Brasil que promovem sua agenda, incluindo a redução da maioridade penal e a busca por anistia para seu pai e para os manifestantes de 8 de janeiro.

Ao mesmo tempo, Flávio Bolsonaro evitou responder a perguntas sobre se também planeja fazer lobby junto ao governo Trump por novas ações americanas contra o Brasil.

O Departamento de Estado designou este ano as duas maiores facções criminosas do Brasil como grupos terroristas, e Trump usou tarifas e sanções no ano passado para tentar pressionar o Brasil a abandonar o processo contra o pai de Bolsonaro.

Na manhã seguinte à sua derrota eleitoral, contou Flávio Bolsonaro, as autoridades o abordaram quando ele saía da casa de seu pai para lhe dizer que ele tinha 24 horas para entregar seus passaportes. O homem mais velho, com lágrimas nos olhos, chamou o filho de lado antes de se separarem, de acordo com Flávio Bolsonaro.

"Ele olhou nos meus olhos e disse: 'Você já sabe onde eles querem chegar com isso, não é?'", relembrou.

"Eu disse: 'Pai, eu já sei'", acrescentou. "'E estou preparado, sei o que tenho que fazer.' Virei as costas e fui embora." Nenhum dos dois falou sobre um plano de fuga, afirmou ele.

Poucas horas depois, Flávio Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que planejava entregar seus documentos conforme ordenado. "Nunca pensei em sair do país", disse ele no vídeo, prometendo liderar a oposição após seu partido conquistar vitórias expressivas no legislativo brasileiro.

Logo depois, ele desapareceu — apenas para reaparecer em Miami cerca de 42 horas mais tarde.

Flávio Bolsonaro, sua esposa e duas filhas agora poderão permanecer nos Estados Unidos por pelo menos um ano, sob um status de imigração normalmente concedido por motivos humanitários.

Flávio Bolsonaro disse ainda não ter certeza de onde sua família irá se estabelecer. Seu irmão mais novo, Eduardo Bolsonaro, tem vivido no Texas e recentemente obteve o status de residente permanente, conhecido como green card.

Mas, após um democrata conquistar o governo do Texas nas eleições de meio de mandato desta semana, Paulo Figueiredo, um dos aliados próximos dos Bolsonaro, apontou a Flórida como uma base natural para a família.

Flávio Bolsonaro disse que sua família está se instalando, embora espere que seja apenas temporariamente. "Vou precisar tocar minha vida a partir dos Estados Unidos, pelo menos por enquanto", disse ele.

Ainda assim, ele não descartou um retorno. "Se houver novas eleições, obviamente serei candidato novamente."

— Como cheguei até aqui, levarei isso comigo para o túmulo — disse o senador, que acrescentou: — Eu fiz tudo. Não houve ajuda de absolutamente ninguém, de nenhum governo.

Segundo o jornal, Flávio disse que a decisão de deixar o país foi "espontaneamente" tomada com a mulher, Fernanda. Na entrevista com o The New York Times, o senador reafirmou acreditar que seria preso se continuasse no país. Ele também voltou a levantar, sem provas, suspeitas de que as eleições foram fraudadas.

— Tenho minhas suspeitas. Ninguém pode afirmar com 100% de certeza que estou certo, nem com 100% de certeza que estou errado — disse.

Em relação ao presidente americano Donald Trump — que sugeriu terem ocorridos fraudes na eleição brasileira, mas sem apoiar explicitamente a família Bolsonaro — Flávio disse que ele "não tomou lados, o que é a coisa certa a se fazer". Na entrevista, o senador afirmou esperar ficar apenas temporariamente nos Estados Unidos e acrescentou não descarta voltar a disputar eleições no Brasil.

— Se houver novas eleições, obviamente serei candidato novamente — disse o senador.

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