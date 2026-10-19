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Eleições 2026 Flávio Bolsonaro: O que pretendo é que quem arrumar emprego fique com Bolsa Família até 2 anos A declaração vem após Daniella Marques, porta-voz econômica de Flávio, mencionar o período de dois anos

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) confirmou nesta segunda-feira (19) que, se eleito, pretende criar uma regra para permitir que beneficiários do Bolsa Família continuem recebendo os recursos até dois anos após arrumarem emprego formal. Até então, em seus discursos, Flávio abordava a possibilidade, mas não fixava um limite de tempo.

"Você que recebe o Bolsa Família fica tranquilo, seu benefício está garantido ... É para incentivar você, caso queira, quando você arrumar o emprego de carteira assinada ou abrir a própria empresa, você continua recebendo sua Bolsa Família por até dois anos", afirmou o presidenciável em vídeo publicado no Instagram.

A declaração vem após Daniella Marques, porta-voz econômica de Flávio, mencionar o período de dois anos. Flávio ainda acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de espalhar uma "fake news cabeluda" de que acabaria com o programa, o que ele nega.

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