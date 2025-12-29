A- A+

BRASIL Flávio Bolsonaro participa de culto da Lagoinha e recebe oração de André Valadão Movimento ocorre em meio à resistência enfrentada pelo senador junto a outro religioso, o pastor Silas Malafaia, que já declarou ser contra sua candidatura à Presidência

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) participou, neste domingo, de um culto na Igreja da Lagoinha sediada em Orlando, nos Estados Unidos.



Nas redes sociais, o parlamentar compartilhou imagens da pregação do pastor André Valadão, que comandou a celebração religiosa. O movimento ocorreu em meio à resistência enfrentada por Flávio junto a outro influente líder evangélico, o pastor Silas Malafaia, que declarou ser contra sua candidatura ao Planalto.

A gravação publicada por Flávio mostra o momento em que Valadão convida para a frente do palco aqueles que buscavam uma "reconciliação com Deus". Acompanhado pela esposa, Fernanda Bolsonaro, e pelo deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), o senador foi um dos que receberam a oração do pastor.

"Vivemos um momento especial de oração e ali senti de forma muito clara a presença de Deus. Entreguei a Ele a vida do meu pai (ex-presidente Jair Bolsonaro), confiando que Ele conduzirá cada passo do próximo procedimento", escreveu Flávio nas redes.





O senador também destacou que Deus irá "restabelecer a saúde" de seu pai. Bolsonaro passará nesta segunda-feira, às 14h, por uma nova cirurgia voltada ao tratamento de crises persistentes de soluço. Esta é a terceira vez que o ex-presidente vai ao centro cirúrgico desde que foi internado, na última quarta-feira. Ele permanece no Hospital DF Star, em Brasília, em cuidados pós-operatórios.

"Creio no Deus que cura, que restaura e que sustenta. Ele é o médico dos médicos e vai restabelecer a saúde de Jair Bolsonaro. Que o Senhor conduza o nosso próximo ano, renovando nossas forças, restaurando o que foi ferido e abrindo um novo tempo", completou Flávio.

'Não vou engolir'

Ao mesmo tempo em que busca se aproximar do campo evangélico, Flávio enfrenta críticas públicas de Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Neste mês, o religioso afirmou que o melhor arranjo político para a direita seria ter uma chapa "combativa" encabeçada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tendo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como vice. De acordo com Malafaia, Flávio não tem "musculatura política".

Já Tarcísio, por sua vez, tem uma rejeição menor, e seria importante para angariar votos do Centrão e de eleitores que não votariam em Lula ou Bolsonaro:

— A Michelle encarna (votos de) mulheres, da direita, de evangélicos e é filha de nordestinos — disse Malafaia. — Achei (a candidatura de Flávio) um movimento errado. O Bolsonaro está emocionalmente debilitado porque é vítima de injustiça. Não vou engolir.

Poucas horas após o anúncio da pré-candidatura de Flávio, no dia 5 deste mês, o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo já havia manifestado seu descontentamento:

"O amadorismo da direita faz a esquerda dar gargalhadas. Não estou falando nem contra e nem a favor de ninguém. Somente isto", escreveu Malafaia, nas redes sociais, sem citar o filho do ex-presidente.

No dia 7, o primeiro evento público de Flávio como pré-candidato foi justamente um culto, na igreja evangélica Comunidade das Nações, localizada dentro de uma hípica em uma área nobre de Brasília.

