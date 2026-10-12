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Eleições 2026

Flávio Bolsonaro participa de missa na Catedral de Brasília no Dia N. S. Aparecida

Candidato compareceu à missa na Catedral Metropolitana de Brasília, ao lado da esposa Fernanda Bolsonaro

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O candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, participa na manhã desta segunda-feira, 12, Dia de Nossa Senhora Aparecida, de missa na Catedral Metropolitana de BrasíliaO candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, participa na manhã desta segunda-feira, 12, Dia de Nossa Senhora Aparecida, de missa na Catedral Metropolitana de Brasília - Foto: Reprodução/Stories do Instagram @22flaviobolsonaro

O candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, participa na manhã desta segunda-feira, 12, Dia de Nossa Senhora Aparecida, de missa na Catedral Metropolitana de Brasília, ao lado da esposa, Fernanda Bolsonaro. Flávio senta na primeira fileira, à direita do padre Agenor Vieira, Pároco da Catedral, que o citou nominalmente na abertura da celebração.

Também acompanham a missa o candidato a vice na chapa bolsonarista, Alfredo Gaspar (PL), a coordenadora econômica da campanha, Daniella Marques, a deputada federal e senadora eleita Bia Kicis (PL-DF) e o senador e deputado federal eleito Izalci Lucas (PL-DF), além de outros políticos locais.
 

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