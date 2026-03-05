A- A+

CIRURGIAS Flávio Bolsonaro passa por duas cirurgias em Brasília Segundo a assessoria do senador, as cirurgias tiveram como objetivo corrigir grau de hipermetropia

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) passou por duas cirurgias na manhã desta quinta-feira, 5, em um hospital oftalmológico de Brasília. Pré-candidato à Presidência, Flávio precisou ficar internado, mas já se encontra em sua casa e deve retomar a agenda nos próximos dias.

Segundo a assessoria do senador, as cirurgias tiveram como objetivo corrigir o grau de hipermetropia de Flávio. Os procedimentos foram realizadas pelos médicos Dr. Hiran (PP-RR), também senador, e pelo Takashi Hida.

"O senador passa bem, encontra-se em recuperação e deverá retomar suas atividades gradualmente nos próximos dias", informou a equipe do pré-candidato ao Planalto.

Flávio se prepara para sua primeira campanha presidencial. A equipe do senador está concentrada no momento em articular as alianças para formar as chapas estaduais visando as eleições de outubro. O senador deve viajar para cumprir compromissos em outros Estados do Brasil nas próximas semanas.





