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Justiça

Flávio Bolsonaro pede a Moraes, do STF, acesso a inquérito sobre suspeitas de lavagem de dinheiro

Investigação envolve o advogado Willer Tomaz e defesa do senador quer consultar os autos

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Entre os elementos identificados pelos investigadores estão indícios de um possível vínculo societário de fato de Flávio Bolsonaro com uma das empresas ligadas ao advogado.Entre os elementos identificados pelos investigadores estão indícios de um possível vínculo societário de fato de Flávio Bolsonaro com uma das empresas ligadas ao advogado. - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

A defesa do senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acesso ao inquérito que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo o parlamentar, o advogado Willer Tomaz de Souza e empresas ligadas a ele.

A solicitação foi apresentada nesta terça-feira.

Na petição, os advogados afirmam que tomaram conhecimento da existência do procedimento por meio de notícias divulgadas pela imprensa e solicitam autorização para consultar os documentos reunidos na investigação, além da habilitação formal da defesa nos autos eletrônicos.

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Após a revelação sobre a nova investigação na Corte, Flávio disse que o inquérito se trata de "fake news" e que a única relação mantida com Willer é de amizade.

Tomaz, por sua vez, afirmou que não há irregularidades e questiona a divulgação das informações às vésperas do segundo turno.

A investigação teve início na primeira instância da Justiça Federal no Rio Grande do Sul, onde eram apuradas suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e utilização de casas de apostas em um suposto esquema de movimentação de recursos.

O caso foi encaminhado ao STF em 8 de outubro em razão do foro privilegiado de Flávio Bolsonaro.

Após analisar os indícios reunidos pelos investigadores, a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou favoravelmente à abertura do inquérito. Moraes foi sorteado relator do caso na última sexta-feira.

A Polícia Federal identificou uma rede de empresas, instituições de pagamento e plataformas de apostas vinculadas a Willer Tomaz, com movimentações financeiras milionárias e suspeitas de utilização de estruturas empresariais para ocultar a origem e o destino de recursos.

Entre os elementos identificados pelos investigadores estão indícios de um possível vínculo societário de fato de Flávio com uma das empresas ligadas ao advogado.

Segundo a PF, o senador chegou a ter acesso de administrador a uma conta bancária da Alcazar Holding, empresa inserida na estrutura empresarial investigada.

Este é o segundo inquérito em tramitação no STF que tem Flávio Bolsonaro entre os investigados.

O primeiro, sob relatoria do ministro André Mendonça, foi aberto em julho e apura o financiamento do filme Dark Horse, que envolve o empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

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