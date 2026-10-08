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Partido Liberal Flávio Bolsonaro pede ajuda ao presidente da Colômbia contra o tráfico de drogas Ambos os países compartilham uma fronteira porosa de 1.600 quilômetros na floresta amazônica

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu ao presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, que o ajude na luta contra o tráfico de drogas, uma proposta de sua campanha, durante uma videochamada entre os dois líderes de direita.

Flávio é o favorito nas eleições brasileiras após se impor, no primeiro turno, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Eles se enfrentarão no segundo turno em 25 de outubro.

"Vou implementar um regime muito duro aqui no Brasil e vou precisar muito conversar com o senhor para a gente ter esse intercâmbio de informações" sobre os traficantes, disse Flávio ao presidente da Colômbia, o país que mais exporta cocaína no mundo.

"A droga é um problema global (...), nós produzimos de 75% a 80%, temos que chegar a um acordo, temos fronteiras em comum", concordou De la Espriella, que assumiu o cargo em agosto.

Ambos os países compartilham uma fronteira porosa de 1.600 quilômetros na floresta amazônica.

"Quando um criminoso da Colômbia estiver no Brasil, será um grande prazer para mim, como presidente da República, prendê-lo e entregar ao senhor, assim como eu quero que o senhor entregue os bandidos brasileiros", propôs Bolsonaro ao presidente colombiano.

Ambos fazem parte do fenômeno global de crescimento da direita, que se impôs em várias eleições na América Latina sob a influência do presidente americano, Donald Trump.

A conversa foi transmitida no canal do YouTube de Eduardo Bolsonaro, um dos irmãos de Flávio. Exilado nos Estados Unidos desde 2025, Eduardo introduziu a conversa.

Seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, cumpre em sua residência em Brasília uma pena de 27 anos por tentar um golpe de Estado contra Lula ao final de seu mandato. A família denuncia uma perseguição por parte do Supremo Tribunal Federal.

Flávio Bolsonaro, de 45 anos, obteve 47% dos votos no primeiro turno de domingo, contra 45% de Lula.

Sem manifestar apoio diretamente, Trump saudou na segunda-feira a "grande vitória" do herdeiro de seu aliado Jair Bolsonaro e previu que o segundo turno será "muito disputado".

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