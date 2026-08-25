Flávio Bolsonaro pede para manter publicação de vídeo com críticas a Lulinha
O filho do presidente processou o parlamentar por difamação devido a um vídeo gerado por Inteligência Artificial publicado no início de julho deste ano
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) briga na Justiça para manter no ar um vídeo em que "caça" o empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. O filho do presidente processou o parlamentar por difamação devido a um vídeo gerado por Inteligência Artificial publicado no início de julho deste ano.
Nas imagens, o senador aparece pilotando uma aeronave militar e recebe a "missão" de localizar Lulinha. Uma voz de IA diz que o "elemento é suspeito de ter roubado milhões de idosos no Brasil"
Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é alvo de três inquéritos da Polícia Federal por tráfico de influência. Um deles, aliás, foi aberto por causa de sua relação com Roberta Luchsinger e com Antônio Camilo Antunes, o Careca do INSS.
Não há, porém, investigação em curso que aponte Lulinha como autor dos desvios dos aposentados, conforme os próprios advogados afirmaram nos autos do processo.
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Na inicial, os advogados de Lulinha sustentam que o vídeo não pode ser tratado como simples humor. Segundo a peça, embora o vídeo use recursos "ostensivamente ficcionais e humorísticos" (como a missão militar e o avião de caça), a acusação de que Lulinha seria suspeito de roubar aposentados é apresentada como fato, e não como piada.
A defesa de Lulinha argumenta ainda que a "sátira" declarada por Flávio não blinda o conteúdo. Para os advogados, o formato humorístico não pode servir de "salvo-conduto" para divulgar uma acusação falsa contra pessoa identificada.
Os advogados do filho do presidente afirmam que o vídeo de Flávio tem caráter difamatório e pedem a remoção das redes sociais, além da proibição de republicar o conteúdo. Lulinha também quer uma indenização por danos morais de R$ 10 mil.
Os advogados de Flávio, por sua vez, apresentaram pedido de impugnação classificando o material como uma sátira política. A defesa cita precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) para sustentar que humor e paródia envolvendo figuras públicas não podem ser suprimidos com base no desconforto que causam ao retratado.
"A expressão (roubado milhões de idosos) integra o exagero retórico próprio do gênero, no qual afirmações categóricas, hipérboles e generalizações constituem recursos estilísticos destinados precisamente a acentuar o efeito cômico e crítico da mensagem", afirmam os advogados.
Os advogados destacam que o vídeo traz, do início ao fim, um aviso sobreposto à tela: "Este vídeo contém sátira, ficção e elementos de áudio e vídeo gerados por IA". Acusam, ainda, a peça inicial de ter reproduzido cena do vídeo "de forma incompleta", sem mostrar o aviso.
Os advogados ainda alertam para o que chamam de "risco inverso". Segundo eles, retirar do ar um conteúdo de crítica política antes do julgamento final da ação poderia configurar censura prévia. Por isso, pedem a rejeição total do pedido de liminar.
Flávio Bolsonaro publicou uma série de conteúdos gerados por IA, ainda na pré-campanha, em que retrata a si mesmo como um piloto de caça militar. A estética simula a do filme "Top Gun". Outro vídeo semelhante também foi alvo de ação na Justiça movida pela Federação Brasil da Esperança (Fé Brasil).