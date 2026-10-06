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Eleições 2026 Flávio Bolsonaro perde para Lula na seção eleitoral em que vota no Rio de Janeiro Os dois disputam a cadeira presidencial no segundo turno, marcado para 25 de outubro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 146 votos na seção eleitoral onde vota Flávio Bolsonaro (PL) e ficou à frente do senador e candidato à Presidência da República. Já Flávio foi votado por 127 eleitores no local - cerca de 43% dos votos, ante 49% de Lula.

No cômputo geral, no entanto, o candidato do PL superou a votação do petista no País, com 47% a 45%. Os dois disputam a cadeira presidencial no segundo turno, marcado para 25 de outubro. Se vencer, Lula será o único eleito quatro vezes ao Planalto. Flávio, por outro lado, pode se tornar o 40º presidente do Brasil.

Ronaldo Caiado (PSD) teve 9 votos no local de votação de Flávio, enquanto Renan Santos (Missão) ficou com 7; Romeu Zema (Novo), 3; Augusto Cury (Avante), 2; e Hertz Dias (PSTU), 1. Ainda foram registrado 5 votos brancos e 6 nulos; a abstenção foi cerca de 28%, acima da média nacional (21%).

O presidente Lula também levou vantagem sobre Flávio Bolsonaro na zona eleitoral do adversário de segundo turno: foram 51,3 mil votos para Lula (55,5%), ante os 33,6 mil do filho mais velho de Jair Bolsonaro (36,4%). Cury, Santos e Caiado ficaram com cerca de 2% cada, e Zema não chegou a 0,5%.

A chapa do presidente no Rio também levou vantagem no local de votação de Flávio Bolsonaro, na corrida ao Palácio Guanabara. Eduardo Paes (PSD) obteve 59,8% dos votos, contra 30,8% de Douglas Ruas (PL). Foram 53,4 mil eleitores para o pessedista contra 27,5 mil de Ruas.

Na seção onde vota o presidente Lula, em São Bernardo do Campo (SP), o petista ficou à frente do primogênito de Jair Bolsonaro por um voto - 104 a 103 em favor de Lula. Considerando a zona eleitoral, foram 47,8% para o presidente contra 40,5% dados ao senador, com uma diferença de 5,4 mil votos para Lula.

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