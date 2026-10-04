ELEIÇÕES 2026
Flávio Bolsonaro (PL) vota no Rio de Janeiro
Acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, o voto de Flávio foi registrado na Escola Municipal Barão Homem de Mello
O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, votou às 8h16 deste domingo (4).
Acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, o voto de Flávio foi registrado na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, logo após a abertura dos portões.
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O candidato, que foi o primeiro presidenciável a votar, deve acompanhar a apuração dos votos em Brasília, em local a definir.