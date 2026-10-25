Flávio Bolsonaro (PL) vota no Rio de Janeiro
Voto do senador foi registrado às 8h22 deste domingo (25)
O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, votou às 8h22 deste domingo (25), no segundo turno das eleições.
O voto de Flávio foi registrado na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, logo após a abertura dos portões. Ele estava acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro.
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O candidato, que foi o primeiro presidenciável a votar, deve acompanhar a apuração dos votos em Brasília, em local a definir.
Antes, chegaram ao local o governador eleito do Rio, Douglas Ruas (PL), e a mãe do senador, Rogéria Bolsonaro.
Ele foi recebido por opositores aos gritos de "Olê Olê Olá Lula Lula". Mais cedo, quando Ruas chegou, os gritos se dividiam entre "Fora, Bolsonaro" e "Lula ladrão".
Na votação do primeiro turno, em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro terminou à frente com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula. A diferença entre eles foi de cerca de 2,2 milhões de votos.