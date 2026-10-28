Flávio Bolsonaro pode perder o cargo de senador após ida para os EUA? Entenda
Perda do mandato não é automática e só ocorreria por faltas excessivas sem justificativa. O político pode solicitar licença particular até o fim do mandato
O senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou em Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (26) após perder as eleições contra o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No entanto, a ida para outro país não configura, automaticamente, perda do cargo no Senado Federal.
O mandato do candidato do PL termina em 31 de janeiro de 2027 e, como não foi eleito, será a primeira vez que o político fica sem uma função pública desde 2003.
Mesmo fora do Brasil, Flávio Bolsonaro só perderia o cargo caso faltasse um terço das sessões ordinárias do Senado sem pedir licença ou sem estar em missão autorizada pela Casa.
Também há a possibilidade do parlamentar pedir licença enquanto estiver fora. As regras do Senado estabelecem que o afastamento para tratamento da saúde e para ocupar determinados cargos não têm limite. Já a licença de interesse particular tem prazo máximo de 120 dias.
Assim, se o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro optar por tirar a licença, o período terminaria com o fim do seu mandato e ele não perderia o cargo.
Segundo a Constituição Federal, a perda do mandato também pode ocorrer caso o político infrinja qualquer das proibições estabelecidas, tiver conduta incompatível com o decoro parlamentar, perder ou tiver suspensos os direitos políticos, for condenado criminalmente em sentença transitada em julgado, ou em casos de renúncia do parlamentar.
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Nos casos de infração, quebra de decoro parlamentar ou condenação criminal, o político só deixaria o cargo se a maioria absoluta do Senado optasse pela decisão, mediante provocação dos senadores ou de partido político representado no Congresso Nacional.
Eleito em 2018, Flávio Bolsonaro recebe, mensalmente, o valor bruto de R$ 46.366,19, a remuneração dos senadores que está em vigor desde fevereiro de 2025. Além do salário, o parlamentar também recebe ajuda de custo equivalente ao salário total no início e no fim do mandato.
Nesta madrugada, o governo argentino informou que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro entrou no país às 22h50 de terça-feira pela Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, a Puerto Iguázu, na província argentina de Missiones, usando o passaporte italiano. De lá, embarcou em um jatinho rumo a Guayaquill, no Equador, e decolou às 6h22, no horário de Brasília, com destino ao aeroporto Opa Locka, um terminal executivo no condado de Miami-Dade.
Nesta terça-feira, o candidato do PL não entregou os passaportes à Polícia Federal (PF) no prazo determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O site argentino Infobae informou que o senador chegou à Argentina, em Puerto Iguazú, onde pegaria um voo particular rumo a Miami, nos Estados Unidos — o trajeto, no entanto, foi cancelado.