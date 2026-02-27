A- A+

ELEIÇÕES 2026 Flávio Bolsonaro posa com Tarcísio e 'sela' união após atritos na pré-campanha Senador de governador se reúnem para discutir chapa estadual e vaga na disputa ao Senado em SP

Pré-candidato a presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) posou de mãos atadas com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em meio às articulações conjuntas por palanques em São Paulo. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro publicou a imagem nas redes sociais e exaltou a união num só projeto com o chefe do Executivo estadual paulista, a quem chamou de "amigo".

"Vamos fazer história juntos, construindo o 'Projeto Brasil' para recolocar o país no caminho da prosperidade. Meu amigo Tarcísio, vamos estar juntos não apenas em São Paulo, mas devolvendo a esperança a todos os brasileiros", ressaltou Flávio.

Na postagem, Flávio citou o alinhamento dos políticos em torno de pautas como a segurança alimentar, a transição energética, a economia do conhecimento e biotecnologia.

Nas últimas semanas, Flávio defendeu por repetidas vezes a união da direita em torno de um projeto nacional, seja no primeiro ou no segundo turno das eleições, especialmente depois um mal-estar gerado a partir de declarações suas sobre os planos eleitorais de Tarcísio.





Cotado por figuras do espectro da direita e por parte do empresariado como um adversário mais competitivo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governador, inicialmente, silenciou sobre a pré-candidatura de Flávio. Embora tenha depois sinalizado apoio ao senador, a união demorou a ser "formalizada". Tarcísio chegou a cancelar uma visita a Jair Bolsonaro na prisão após Flávio dizer que o pai informaria ao governador que uma candidatura presidencial estaria "descartada" para ele.

Aliados do governador interpretaram a fala como tentativa de enquadramento público. Por fim, depois de ver Jair Bolsonaro na cadeia, Tarcísio afirmou que seu papel no grupo político era disputar a reeleição em São Paulo.

Do encontro no Palácio dos Bandeirantes, o pré-candidato à Presidência, o governador e o senador Rogério Marinho (PL-RN) seguem para a Assembleia Legislativa, próximo ao Parque Ibirapuera, onde haverá uma homenagem ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto. É esperado que governador e senador façam pronunciamento na sede do Legislativo estadual.

No primeiro compromisso, a expectativa é que Tarcísio e Flávio discutam estratégias das campanhas que começarão em breve, seja em relação à criação de palanques, seja para a escolha das candidaturas que ainda estão pendentes, como o segundo postulante ao Senado — a primeira vaga é de Guilherme Derrite (PP-SP) — e o candidato a vice-governador, atualmente disputado entre PSD e o PL, que tem feito pressão para a indicação do presidente da Alesp, André do Prado (PL).

— Vai ser uma conversa ótima, excelente, com certeza. A gente vai estar lá com o Flávio, com o Rogério Marinho. Vamos tratar de estratégia aí para a campanha, como que a gente vai ajudar nessa campanha do Flávio. Eu tenho certeza aí que vai ser muito importante. Ele vai contar com o nosso apoio aqui no estado de São Paulo. Vamos fazer o melhor trabalho possível para garantir o melhor palanque para ele possível aqui também no nosso estado. Vamos falar de projeto para o país, porque eu acho que o que as pessoas estão carentes é de um projeto, de uma direção. Elas estão carentes de uma visão de convergência — afirmou o governador esta semana.

O encontro entre Flávio e Tarcísio ocorrerá dois dias depois de o senador deixar vazar anotações escritas à mão e que continham pendências a serem resolvidas em diversos estados. No tópico São Paulo, por exemplo, havia no topo da primeira página o lembrete "ligar Tarcísio". O nome do vice, Felício Ramuth (PSD), aparece com um "$". Ramuth é alvo de uma investigação sobre lavagem de dinheiro, conforme mostrou o GLOBO na semana passada. Há ainda a pergunta "André do Prado vice?".

Na segunda parte da agenda de Flávio em São Paulo, o presidenciável vai se encontrar com o presidente de seu partido, que não foi convidado para o café da manhã no Palácio dos Bandeirantes. Na Alesp, Valdemar Costa Neto receberá o Colar de Honra ao Mérito Legislativo do Estado de São Paulo, a maior honraria da Casa.

Proposta pelo deputado André do Prado, a homenagem "tem como objetivo reconhecer a trajetória política e os serviços prestados à vida pública por Valdemar Costa Neto, que foi deputado federal por seis mandatos e é atualmente presidente nacional do Partido Liberal (PL), legenda que se consolidou como o maior partido político do Brasil", diz o comunicado oficial.

Nos bastidores, há quem diga que a graça ofertada a Valdemar pode se tornar em uma espécie de deferência ao próprio André do Prado, segundo um deputado da base aliada que estará no plenário na sexta. Nesta semana, alguns parlamentares e o cacique Valdemar intensificaram a pressão para que o parlamentar fosse o escolhido de Tarcísio como seu vice nas eleições de outubro.

– Eu acho que é um direito nosso. Na outra eleição eu cedi para o (Gilberto) Kassab, agora é a nossa vez, e nós temos a maior bancada. Mas isso depende dele. O André seria um ótimo nome — afirmou Valdemar, na segunda-feira (23).

No dia seguinte, Tarcísio, demonstrando desconforto ao ser perguntado sobre a pressão de Valdemar, disse que nenhuma legenda possui direitos de pleitear o posto.

— Não, não tem isso. Não existe isso. Não existe esse negócio de direito do partido — afirmou Tarcísio.

Desde antes do Carnaval, circula na Alesp uma carta em que o Prado é citado como homem conciliador e responsável por destravar questões importantes para a atual gestão estadual, como a privatização da Sabesp. Até o momento, há 20 assinaturas e a meta é chegar a 40 nomes.

Veja também