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DIPLOMACIA

Flávio Bolsonaro posta vídeo com Javier Milei e fala em combater o terrorismo

No vídeo, Flávio e Milei se cumprimentam e o pré-candidato à presidência diz que o abraço também é em nome do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro

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Flávio Bolsonaro posta vídeo com Javier Milei e fala em combater o terrorismoFlávio Bolsonaro posta vídeo com Javier Milei e fala em combater o terrorismo - Foto: Redes Sociais / Reprodução

O Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou neste sábado, 25, um vídeo em suas redes sociais ao lado do presidente da Argentina, Javier Milei. O encontro aconteceu no Palácio dos Bandeirantes e também teve as presenças do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do prefeito da capital paulista Ricardo Nunes (MDB).

No vídeo, Flávio e Milei se cumprimentam e o pré-candidato à presidência diz que o abraço também é em nome do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. "É uma pena que não pude ver seu pai, mas logo você voltará", diz Milei. O mandatário argentino deve acompanhar logo mais a oficialização da candidatura de Flávio ao Planalto, durante a Convenção Nacional do PL que acontece no estádio do Pacaembu, também em São Paulo.

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Milei chama Flávio de "amigo" e faz referência à "Onda Azul", movimento em prol da eleição de presidentes de direita na América do Sul. "Nós sabemos pelo que estamos lutando", diz Milei. "E vamos combater o terrorismo juntos", complementa Flávio.

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