Flávio Bolsonaro quer anunciar novos nomes de equipe na sabatina da Globo de amanhã
Flávio será entrevistado pelos apresentadores do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos e César Tralli, ao vivo, no Rio de Janeiro
O candidato do PL à Presidência, senador Flávio Bolsonaro, disse nesta quinta-feira (27) que pretende anunciar novos nomes de sua equipe, se eleito, nesta sexta-feira (28) durante sua sabatina na TV Globo.
"Eu estou querendo anunciar isso amanhã na hora da entrevista", declarou o presidenciável em sua live semanal no YouTube, ao lado da coordenadora econômica de sua campanha, a ex-presidente da Caixa Daniella Marques.
Leia também
• Se o presidente fosse Jair Bolsonaro, taxa de juros seria metade do que está hoje, diz Flávio
• Quaest: Caiado tem 32%, Flávio Bolsonaro, 27%, e estão tecnicamente empatados em Goiás
• Flávio Bolsonaro tem 37% e Lula, 30% na disputa pela Presidência no ES, aponta pesquisa
Flávio será entrevistado pelos apresentadores do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos e César Tralli, ao vivo, no Rio de Janeiro. A previsão é que a sabatina comece às 21h30, um pouco mais tarde que os demais candidatos, em razão do início do horário eleitoral na TV nesta sexta.