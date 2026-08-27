Qui, 27 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta27/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Eleições 2026

Flávio Bolsonaro quer anunciar novos nomes de equipe na sabatina da Globo de amanhã

Flávio será entrevistado pelos apresentadores do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos e César Tralli, ao vivo, no Rio de Janeiro

Reportar Erro
Flávio Bolsonaro, em entrevista ao Canal LivreFlávio Bolsonaro, em entrevista ao Canal Livre - Foto: BandNews TV/Reprodução

O candidato do PL à Presidência, senador Flávio Bolsonaro, disse nesta quinta-feira (27) que pretende anunciar novos nomes de sua equipe, se eleito, nesta sexta-feira (28) durante sua sabatina na TV Globo.

"Eu estou querendo anunciar isso amanhã na hora da entrevista", declarou o presidenciável em sua live semanal no YouTube, ao lado da coordenadora econômica de sua campanha, a ex-presidente da Caixa Daniella Marques.

Leia também

• Se o presidente fosse Jair Bolsonaro, taxa de juros seria metade do que está hoje, diz Flávio

• Quaest: Caiado tem 32%, Flávio Bolsonaro, 27%, e estão tecnicamente empatados em Goiás

• Flávio Bolsonaro tem 37% e Lula, 30% na disputa pela Presidência no ES, aponta pesquisa

Flávio será entrevistado pelos apresentadores do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos e César Tralli, ao vivo, no Rio de Janeiro. A previsão é que a sabatina comece às 21h30, um pouco mais tarde que os demais candidatos, em razão do início do horário eleitoral na TV nesta sexta.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter