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Eleições 2026

Flávio Bolsonaro: Queremos reduzir maioridade de agressores de mulheres

Senador e candidato à Presidência defende que adolescentes autores de estupro respondam criminalmente "como gente grande"

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Em evento, Flávio Bolsonaro afirmou que "mulheres honestas representam Deus, pátria e família".Em evento, Flávio Bolsonaro afirmou que "mulheres honestas representam Deus, pátria e família". - Foto: Sergio Lima/AFP

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou neste sábado (1º),  que pretende, em conjunto com sua futura base aliada no Congresso, alterar a Constituição Federal para reduzir a maioridade penal em casos de violência contra a mulher. 

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A declaração foi feita durante a convenção estadual do Republicanos, que deve oficializar o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como candidato à reeleição.

"Mudar a Constituição para reduzir a maioridade penal para estupradores para 14 anos de idade. Porque o mal que ele faz a uma mulher ou criança é um mal grande, então ele tem que responder como gente grande", disse Flávio, que começou discursando com um forte aceno ao eleitorado feminino, fazendo questão de agradecer a presença das mulheres na convenção.

"Mulheres que são honestas porque representam os princípios e valores que nós acreditamos, que são as melhores para as famílias brasileiras, que são Deus, pátria e família", afirmou.

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