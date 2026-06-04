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Flávio Bolsonaro: Quero pedir a todos que orem por Jair Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e o advogado geral da União, Jorge Messias, também estiveram presentes na Marcha pra Jesus

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O pré-candidato, Flávio Bolsonaro enfrenta rejeição após divulgação da troca de mensagens com VorcaroO pré-candidato, Flávio Bolsonaro enfrenta rejeição após divulgação da troca de mensagens com Vorcaro - Foto: Sergio Lima/AFP

O pré-candidato à Presidência da República pelo PL e senador, Flávio Bolsonaro pediu orações pelo pai, Jair Bolsonaro e esteve ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do prefeito da capital, Ricardo Nunes, na 34ª Marcha para Jesus na capital paulista.

Depois de cantar um cântico gospel, ele afirmou: "Eu sei que as mulheres oram mais do que os homens, mas quero pedir a todos que orem por Jair Bolsonaro. O Brasil vai volta a ser uma nação irmã de Israel", disse.

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e o advogado geral da União, Jorge Messias, estiveram presentes na primeira parte do evento, na estação da Luz. Segundo a organização do evento, foram inscritas 23 mil caravanas para participar do evento e eram esperadas cerca de 2 milhões de pessoas.

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