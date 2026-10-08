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Eleições 2026

Flávio Bolsonaro recebe Podemos, governadores eleitos e faz live à noite

Às 11h, ele terá reunião com governadores eleitos, no Brasil 21, também na capital federal

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Flávio Bolsonaro recebe Podemos, governadores eleitos e faz live à noiteFlávio Bolsonaro recebe Podemos, governadores eleitos e faz live à noite - Foto: Youtube/Reprodução

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), reúne-se nesta quinta-feira, 8, às 8h, com integrantes do Podemos. O encontro será no QG de campanha de Flávio, no Lago Sul, região nobre de Brasília. Às 11h, ele terá reunião com governadores eleitos, no Brasil 21, também na capital federal. A última agenda do candidato será às 19h, a tradicional live de quinta-feira (8), com transmissão pelo canal TV Celular Flávio Bolsonaro no YouTube.

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