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REDES SOCIAIS Flávio Bolsonaro recorre à Justiça contra o X por "campanha difamatória"; entenda Postagens feitas por perfis anônimos fazem referência ao escândalo da rachadinha e associam o pré-candidato presidencial a facções criminosas e milícias

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ajuizou uma ação na Justiça do Rio de Janeiro para que o X, antigo Twitter, forneça dados sobre perfis que teriam feito uma "campanha difamatória" contra ele. As publicações fazem referência ao escândalo da rachadinha e associam o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro a facções criminosas e milícias, além de o chamarem de ladrão.

O objetivo da ação é obter junto à empresa dados que permitam acionar na Justiça os donos dos perfis nas redes sociais. Os advogados de Flávio afirmam que as publicações podem gerar ações tanto no âmbito civil, por ofensa à honra, quanto criminal, por injúria, calúnia ou difamação.

"Flávio Bolsonaro fez rachadinha para financiar a milícia", diz uma das publicações alvo do processo. Essa e outras postagens reunidas fazem referência ao escândalo que levou ao Ministério Público formular uma denúncia contra o atual pré-candidato em 2020. O processo foi arquivado após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) anular a quebra de sigilo do senador em 2021.

"O autor, figura pública de notória atuação política, assevera ser alvo de campanha difamatória e caluniosa, sustentando que o conteúdo das postagens transcende os limites do direito à liberdade de expressão e da crítica política, ingressando na seara do ilícito civil e criminal", resume o juiz Marcello Pantoja Filho, da 2ª Vara Cível da Regional da Pavuna, em uma decisão de fevereiro referente ao caso.





Por meio de nota, a assessoria de Flávio Bolsonaro afirmou que o senador "é um defensor da liberdade de expressão e entende que a Justiça brasileira tem as ferramentas necessárias para agir quando há crime". "Os perfis citados pela reportagem têm se valido de anonimato para cometer crimes", diz ainda a nota.

No processo, os advogados de Flávio citam a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que considerou como parcialmente inconstitucionais regras previstas no artigo 19 do Marco Civil da Internet e que criou parâmetros para a responsabilização das redes sociais. Eles argumentam que a proibição do anonimato, prevista na Constituição Federal, "impõe às plataformas digitais o dever de manter registros que permitam a identificação dos usuários"

Em fevereiro, o juiz acolheu em parte o pedido feito por Flávio Bolsonaro. Ele determinou que o X fosse acionado e deu um prazo de cinco dias para que a empresa apresentasse uma série de informações relativas aos perfis. O magistrado, no entanto, negou uma solicitação para que a ação fosse colocada sob sigilo.

Segundo o portal Uol, que teve acesso à resposta do X enviada à Justiça após o pedido do senador, a empresa solicitou que direitos essenciais, como a liberdade de expressão, fossem analisados para resguardar "a necessidade e a excepcionalidade da medida de quebra de anonimato". A empresa argumenta que seria necessário justificar de forma específica quais ilícitos teriam sido cometidos por cada um dos perfis.

"As publicações questionadas pelo autor se referem a temas amplamente debatidos na esfera pública nacional e noticiados por veículos de imprensa de grande circulação, e envolvem investigações, apurações e controvérsias que extrapolam a esfera privada do autor", disse o X na resposta.

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